Hanoi (VNA) - En ocasión del 80.º aniversario de las primeras elecciones generales (6 de enero de 1946), los máximos dirigentes del Partido, el Estado, y representantes de diputados de la Asamblea Nacional de Vietnam (ANV) de varias legislaturas rindieron hoy homenaje al Presidente Ho Chi Minh en su mausoleo en esta capital.

Dirigentes de Vietnam rinden tributo al Presidente Ho Chi Minh en el 80 aniversario de primeras elecciones generales (Foto: VNA)





La comitiva depositó una ofrenda floral con la inscripción “Eterna gratitud al Presidente Ho Chi Minh” y recordó con profundo agradecimiento los enormes méritos del líder revolucionario, quien dedicó su vida a la lucha por la liberación nacional, la reunificación del país y la construcción de una Patria independiente y unificada.



El acto solemne contó con la presencia del secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam; el presidente de la República, Luong Cuong; el primer ministro, Pham Minh Chinh; el titular de la ANV, Tran Thanh Man; y el miembro permanente del Secretariado del Comité Central del PCV, Tran Cam Tu.

El 6 de enero de 1946 constituye un hito histórico, pues por primera vez el pueblo vietnamita ejerció su derecho al voto universal y directo para elegir a su Asamblea Nacional. Este éxito no solo afirmó la naturaleza democrática y progresista del Estado de Vietnam, sino que también evidenció la visión estratégica y el pensamiento revolucionario y creativo del Partido Comunista y del Presidente Ho Chi Minh, sentando las bases sólidas para un modelo de Estado del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.



Desde aquellos comicios iniciales, Vietnam ha celebrado con éxito 15 elecciones parlamentarias. Sin embargo, la impronta del Presidente Ho Chi Minh en la primera legislatura permanece intacta en la memoria de millones de vietnamitas. Sus directivas, decretos y actividades de aquel año conservan plena vigencia y ofrecen valiosas lecciones para las generaciones actuales en la labor electoral y en la construcción de una Asamblea Nacional que sea el máximo órgano de representación del pueblo y poder del Estado.



Posteriormente, la delegación se trasladó al Monumento a los Héroes y Mártires para depositar ofrenda floral y ofrecer incienso en honor a quienes consagraron sus vidas con valentía por la causa de la liberación nacional, la independencia, la libertad y la felicidad del pueblo.



Como parte de las conmemoraciones, esta misma mañana se celebró solemnemente el acto nacional por el 80.º aniversario de la ANV en el Salón Dien Hong de la Casa del Parlamento, con la participación del secretario general del PCV, To Lam, y otros líderes y exdirigentes del Partido y el Estado./.