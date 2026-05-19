Dirigentes de Vietnam rinden homenaje al Presidente Ho Chi Minh en aniversario de su natalicio

Dirigentes de Vietnam rinden homenaje al Presidente Ho Chi Minh en su mausoleo. (Foto: VNA)

Una delegación del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), de la Presidencia del Estado, de la Asamblea Nacional y del Gobierno rindió hoy homenaje al Presidente Ho Chi Minh en su mausoleo en esta capital, con motivo del 136º aniversario del natalicio del líder revolucionario (19 de mayo).



A la solemne ceremonia asistieron los miembros del Buró Político: el secretario general del Partido Comunista y presidente del país, To Lam; el primer ministro, Le Minh Hưng; el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man; y el miembro permanente del Secretariado del Comité Central del PCV, Tran Cam Tu,



Asimismo, participaron los exdirigentes del Partido y el Estado, así como representantes de ministerios, departamentos y organizaciones de masas a nivel central.



La comitiva oficial portó una ofrenda floral con la inscripción: “Eterna gratitud al gran Presidente Ho Chi Minh”.



Con el mismo motivo, una delegación del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam, encabezada por la miembro del Buró Político y presidenta de la organización, Bui Thi Minh Hoai, presentó respetos ante el prócer de la independencia nacional en su mausoleo.