Dirigentes de Vietnam felicitan al Partido Popular de Camboya por aniversario de su fundación

Por autorización de Su Majestad el Rey Norodom Sihamoni, el presidente del Partido Popular de Camboya y presidente del Senado de Camboya, Hun Sen, presidió en la mañana del 6 de febrero de 2026 en Phnom Penh la ceremonia oficial de bienvenida al secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, con motivo de su visita de Estado al Camboya. Fuente: VNA

Con motivo del 75.º aniversario de la fundación del Partido Popular de Camboya (PPC) (28 de junio de 1951), el Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) envió un mensaje de felicitación al similar órgano del PPC, a todos sus militantes y al pueblo camboyano.



En la misiva, el Comité Central del PCV destacó que la efeméride constituye un hito de especial significado en la historia del desarrollo del PPC y refleja una trayectoria gloriosa estrechamente vinculada al destino de la nación y del pueblo camboyanos.



Subrayó que, a lo largo de numerosas etapas marcadas por dificultades y desafíos, el PPC ha continuado fortaleciéndose, promoviendo la unidad nacional y conduciendo al pueblo camboyano hacia victorias históricas en la lucha por la liberación nacional, liberando al país de la tragedia del genocidio, defendiendo los logros revolucionarios y construyendo una nación en paz, estabilidad y prosperidad, cuya posición y prestigio se han elevado constantemente en la región y en el mundo.



El PCV y el pueblo vietnamita felicitaron calurosamente al PPC por estos importantes logros y expresaron su confianza en que, sobre la base de sus gloriosas tradiciones y las valiosas experiencias acumuladas, el PPC, bajo el liderazgo del Comité Central encabezado por su presidente, Hun Sen, continuará desempeñando un papel clave en la orientación estratégica y el fortalecimiento de la unidad nacional, implementará con éxito la Plataforma del Partido para el período 2023-2028 y la Estrategia Pentagonal del Gobierno del séptimo mandato, y alcanzará el objetivo de convertir a Camboya en un país de ingresos medianos altos en 2030 y de ingresos altos en 2050.​

El mensaje reafirmó que, pese a la rápida y compleja evolución de la situación regional e internacional y cuando ambos países han entrado en una nueva etapa de desarrollo, el PCV siempre concede máxima prioridad a las relaciones con Camboya y está decidido a trabajar junto con el PPC, el Estado y el pueblo camboyanos para preservar y fortalecer el invaluable patrimonio común que representan la solidaridad, la amistad tradicional y la cooperación integral entre ambos países, en beneficio de sus pueblos y en contribución a la paz, la cooperación y el desarrollo en la región y el mundo.​

Asimismo, expresó el deseo de que las relaciones de buena vecindad, amistad tradicional, cooperación integral y sostenibilidad a largo plazo entre los dos Partidos, los dos Estados y los pueblos de Vietnam y Camboya perduren para siempre.​

Con este motivo, el miembro del Buró Político, secretario del Comité partidista de la Cancillería y ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, envió una carta de felicitación al miembro del Buró Permanente del PPC, viceprimer ministro, titular de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional y jefe de la Comisión de Relaciones Exteriores del Comité Central del PPC, Prak Sokhonn./.