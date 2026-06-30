Dirigentes de Venezuela agradecen el apoyo de Vietnam tras el terremoto

Caracas (VNA) - La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, expresó su agradecimiento a Vietnam por la solidaridad y el apoyo brindados al país sudamericano tras los dos terremotos consecutivos que causaron graves daños en Caracas y el estado La Guaira.

El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil Pinto, en la ceremonia de bienvenida a la delegación vietnamita en el aeropuerto. Foto: VNA

En declaraciones a la prensa, la jefa del Ejecutivo venezolano afirmó: “Valoramos profundamente el despliegue de una misión integrada por 174 rescatistas, cuyo compromiso fortalece las labores de búsqueda, rescate y asistencia”.

Vietnam se encuentra entre los 30 países que ha enviado personal para apoyar las labores de socorro en Venezuela. Así lo anunció la presidenta encargada durante la inauguración del Estado Mayor para la Creación de Campamentos Temporales y la Planificación de la Construcción de Viviendas.

"Quiero hacerles saber que continuamos nuestros esfuerzos para rescatar personas con vida, lo cual nos llena de emoción y esperanza, esperanza para sus familias, para nuestro pueblo que ve el incansable trabajo de los rescatistas venezolanos y las brigadas internacionales", expresó.

Al mediodía del 29 de junio (hora local), el avión especial que trasladó a la misión vietnamita de asistencia aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en el estado La Guaira. La delegación está integrada por 124 efectivos de los Ministerios de Defensa y de Seguridad Pública de Vietnam.

La misión fue recibida en la pista por el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yvan Gil Pinto; el viceministro Mauricio Rodríguez Gelfenstein; el coronel general Jonás Gerardo Páez Cabrera, director de Relaciones Exteriores del Ministerio de Defensa, y otros funcionarios venezolanos. En representación de la Embajada de Vietnam estuvieron presentes el embajador Vu Trung My, el agregado de Defensa Vu The Trung y funcionarios de la misión diplomática.

Durante la ceremonia de bienvenida, el canciller Yvan Gil Pinto declaró: “Desde lo más profundo de nuestros corazones, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a Vietnam. En nombre del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el Gobierno y el pueblo de Venezuela, quiero expresar mi sincero y profundo agradecimiento al Partido, al Estado, al Gobierno y al pueblo de Vietnam, especialmente al secretario general del Partido y presidente, To Lam.”.

Destacó que la presencia de las fuerzas vietnamitas en las labores de rescate constituye una demostración tangible de la tradicional amistad y de la Asociación Integral entre Venezuela y Vietnam.

Por su parte, el jefe de la misión vietnamita, el mayor general Pham Van Ty, aseguró a la prensa local que el contingente vietnamita cumplirá su misión con el máximo sentido de responsabilidad y bajo el principio de “rescatar a las víctimas del terremoto en Venezuela como si fueran nuestros propios compatriotas”.

Poco después de que la delegación se instalara para iniciar sus operaciones, el ministro de Defensa de Venezuela, el general Gustavo López, visitó al equipo vietnamita y expresó su profundo reconocimiento por el gesto solidario de las Fuerzas Armadas de Vietnam.

Manifestó su confianza en que la amistad y la Asociación Integral entre ambos países, así como la cooperación entre sus fuerzas armadas, continuarán fortaleciéndose en el futuro./.