Dirigente vietnamita ofrece incienso en homenaje al Presidente Ho Chi Minh

Hanoi (VNA) El presidente de Vietnam, Vo Van Thuong, ofreció hoy incienso en memoria del Presidente Ho Chi Minh en el Templo dedicado al difunto líder en la montaña Ba Vi, en las afueras de Hanoi, con motivo del 54 aniversario de su muerte y 54 años de implementación de su testamento.



El jefe del Estado estuvo acompañado por el ex presidente Nguyen Xuan Phuc y el ex presidente de la Asamblea Nacional, Nguyen Sinh Hung, así como por los actuales y anteriores líderes del Partido, el Estado, el Frente de la Patria de Vietnam, ministerios, sectores y localidades, y representantes de las familias de Nguyen Sinh y Hoang Xuan del distrito Nam Dan de Nghe An, la tierra natal del Presidente Ho Chi Minh.



Al escribir en un libro de homenaje en el templo, Vo Van Thuong destacó las inmensas contribuciones del Presidente Ho Chi Minh, un líder genio y un héroe nacional que ha dedicado toda su vida al país y al pueblo vietnamitas, al frente del Partido Comunista de Vietnam y al pueblo vietnamita a gloriosas victorias.



El 10 de mayo de 1969, el Tío Ho modificó todo el prólogo del Testamento y el 9 de septiembre de 1969, en nombre del Partido Comunista, el Estado y todo el pueblo vietnamitas, el entonces máximo líder partidista Le Duan, leyó las oraciones funerales en el luto nacional dedicado al Tío Ho.



En aquella fecha, se decidió dar a conocer la versión escrita en 1965 del Testamento de Ho Chi Minh, puesto de que se trata de la única en contar con la firma del líder y también autógrafo de Le Duan.



El Testamento del Presidente Ho Chi Minh refleja el pensamiento de envergadura de la era, la inteligencia y la virtud de la gran personalidad, así como el estilo sencillo, humilde pero a la vez, la grandeza en el pensamiento del líder. El testamento es un tesoro invaluable para el pueblo vietnamita y darse cuenta del testamento es la forma en que expresan gratitud a su amado líder.



Durante los últimos años, el pueblo vietnamita ha fortalecido el movimiento de seguir el ejemplo moral, la ideología y el estilo de vida del Presidente Ho Chi Minh para hacer realidad su aspiración de hacer a Vietnam más fuerte y a la par de otros países./.