Dirigente partidista vietnamita inicia visita oficial a Laos

Vientiane (VNA) - El miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, arribó hoy al Aeropuerto Internacional de Wattay, en Vientiane, para comenzar su visita oficial a Laos, atendiendo a la invitación de su homólogo Vilay Lakhamphong.



El miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu, llega a Laos para iniciar su visita oficial. (Foto: VNA)

A su llegada, la delegación vietnamita de alto nivel fue recibida por una representación oficial del Partido Popular Revolucionario de Laos (PPRL), encabezada por el miembro del Buró Político y jefe de la Oficina del Comité Central del PPRL, Phet Phomphiphak; y el miembro del Comité Central y jefe de su Comisión de Relaciones Exteriores, Bounleua Phandanuvong.



Por la parte vietnamita, estuvieron presentes el embajador de Hanoi en Vientiane, Nguyen Minh Tam, junto con funcionarios de la misión diplomática y representantes de la comunidad de residentes y estudiantes en este país vecino.

Se trata de la primera visita oficial de Tran Cam Tu a Laos en su calidad de miembro permanente del Secretariado del Comité Central del PCV, y se produce en un contexto de profundo significado político y cultural.



El viaje coincide con los preparativos del pueblo laosiano para celebrar el Bunpimay (Año Nuevo tradicional) y tiene lugar inmediatamente después de que Vietnam completara con éxito el proceso de estructuración de su liderazgo nacional tras la celebración del XIV Congreso Nacional del PCV y las elecciones parlamentarias para la XVI legislatura.

