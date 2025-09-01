Dirigente partidista camboyano destaca gran victoria de Vietnam

Phnom Penh (VNA) - Por invitación del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, el presidente del Senado de Camboya y titular del Partido Popular (PPC), Samdech Techo Hun Sen, encabezará una delegación de alto nivel en visita oficial a Vietnam para participar en la ceremonia conmemorativa del 80.º aniversario de la Revolución de Agosto y del Día Nacional (2 de septiembre) en Hanoi.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, se reunió con el presidente del Partido Popular de Camboya, Hun Sen, el 29 de abril de 2025, en Ciudad Ho Chi Minh. (Foto: VNA)

Con este motivo, reporteros de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Phnom Penh realizaron una entrevista especial con Samdech Heng Samrin, presidente honorario del PPC y presidente honorario del Consejo Asesor Supremo del Rey de Camboya, sobre el significado de la visita y los vínculos de amistad entre ambos países.

En la cita, Heng Samrin subrayó que la presencia de la delegación camboyana, liderada por Hun Sen, refleja la alta consideración que Camboya concede a las relaciones de amistad tradicional, solidaridad y cooperación integral con Vietnam.

La gira constituye una oportunidad para reforzar los lazos políticos, promover los intercambios entre los pueblos y fomentar la cooperación cultural y turística entre ambas naciones, recalcó.

El dirigente camboyano destacó que las relaciones bilaterales son un patrimonio invaluable, forjado a través de la historia de lucha revolucionaria y del apoyo mutuo entre los Partidos, Estados y pueblos de ambos países.

Estos vínculos no solo han fortalecido la cooperación bilateral en los ámbitos político, económico, de defensa, seguridad y diplomacia, sino que también han contribuido a la estabilidad regional y al enfrentamiento conjunto contra las injerencias externas y los delitos transnacionales.

Al referirse al significado histórico de la Revolución de Agosto y la proclamación de la República Democrática de Vietnam el 2 de septiembre de 1945, Heng Samrin aseguró que se trata de un acontecimiento de trascendencia mundial, que marcó el inicio de una nueva era de independencia y libertad para el pueblo vietnamita, al tiempo que inspiró a los movimientos de liberación nacional en el Sudeste Asiático.

A su juicio, la victoria de 1945 refleja la fuerza de la gran unidad nacional bajo la dirección acertada del PCV y la visión estratégica del Presidente Ho Chi Minh. Ese espíritu de independencia también se extendió a Camboya, alentando la lucha del pueblo camboyano por la liberación nacional.

El dirigente enfatizó que el éxito de Vietnam se convirtió en un ejemplo para otros movimientos independentistas, además de enviar un claro mensaje internacional sobre el derecho de los pueblos colonizados a la autodeterminación.

En el actual contexto regional y global complejo, Heng Samrin señaló que Vietnam y Camboya continúan profundizando sus relaciones bilaterales en línea con el lema "buena vecindad, amistad tradicional, cooperación integral y sostenibilidad a largo plazo".

En el próximo tiempo, los dos países deben centrarse en las prioridades, incluida la intensificación de los intercambios partidistas y estatales, así como la cooperación en comercio, inversión, educación, salud, infraestructura, seguridad, defensa y conectividad entre los pueblos, puntualizó.

En esta ocasión, con motivo del 80.º aniversario de la fundación de la VNA (15 de septiembre), Heng Samrin expresó sus más cálidas felicitaciones y valoró altamente el papel de esta agencia como una voz confiable de Vietnam en la proyección de su imagen y en el fortalecimiento del entendimiento mutuo entre los dos pueblos.

Manifestó su confianza en que la VNA seguirá desarrollándose fuertemente y estrechando aún más la cooperación informativa con la Agencia de Noticias Nacional de Camboya, contribuyendo así al fortalecimiento de las relaciones amistosas y de cooperación en todos los ámbitos entre ambos países./.