Dirigente parlamentario turco destaca importancia de Vietnam en el Sudeste Asiático

Ankara (VNA)- Turquía considera a Vietnam un socio importante en la región del Sudeste Asiático, afirmó el presidente de la Gran Asamblea Nacional turca, Numan Kurtulmus, en una recepción ofrecida a la embajadora de Hanoi en Ankara, Dang Thi Thu Ha.



El presidente de la Gran Asamblea Nacional turca, Numan Kurtulmus, recibe a la embajadora vietnamita, Dang Thi Thu Ha. (Foto: VNA)

En el encuentro, el dirigente anfitrión recordó las gratas impresiones de la exitosa visita de trabajo del presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, y su delegación de alto nivel a Turquía para asistir a la 152.ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria (IPU-152), celebrada en Estambul el pasado mes de abril.

Expresó su admiración por el afecto sincero y los intercambios específicos del presidente parlamentario vietnamita sobre las medidas para impulsar con mayor fuerza la amistad y la cooperación entre ambos países en general, y entre sus respectivos Parlamentos en particular.

Kurtulmus enfatizó que las similitudes en la historia, la identidad cultural, la política exterior y los valores familiares constituyen una base fundamental para elevar las relaciones bilaterales a un nuevo nivel.

Asimismo, recalcó la necesidad de potenciar aún más el papel de los Grupos Parlamentarios de Amistad de ambos países para promover el intercambio pueblo a pueblo, la conexión cultural y la cooperación entre localidades, fortaleciendo así el entendimiento y la cohesión entre ambos pueblos y entre los dos órganos legislativos.

Por su parte, Thu Ha felicitó a la Gran Asamblea Nacional de Turquía por la exitosa organización de la IPU-152 y agradeció la hospitalidad y la cálida acogida brindada por el país anfitrión a la delegación de alto nivel del Parlamento vietnamita.

Al expresar su satisfacción por los avances positivos en los nexos bilaterales, la diplomática afirmó que Vietnam valora y desea profundizar aún más la amistad y la cooperación integral con Turquía.

En tal sentido, propuso una serie de medidas para fomentar la cooperación en los ámbitos político-diplomático, económico-comercial y de seguridad-defensa, especialmente mediante el fortalecimiento de la coordinación estrecha entre los órganos legislativos de ambas naciones.

En la ocasión, la embajadora transmitió los saludos y la invitación del presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, a Numan Kurtulmus para realizar una visita oficial a Vietnam. El dirigente turco expresó su disposición a organizar su agenda para visitar el país próximamente./.