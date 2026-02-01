Dirigente parlamentario entrega obsequios de Tet a residentes desfavorecidos de Can Tho

Can Tho, Vietnam (VNA) – El presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Vietnam, Tran Thanh Man, junto con una delegación de trabajo, entregó hoy obsequios a familias beneficiarias de políticas sociales, miembros de las fuerzas armadas, hogares pobres y en situación de vulnerabilidad, así como a trabajadores de la ciudad de Can Tho, en el marco del 96.º aniversario de la fundación del Partido Comunista de Vietnam (3 de febrero) y en vísperas del Año Nuevo Lunar (Tet).

El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, presenta regalos de Tet a los residentes desfavorecidos en la ciudad de Can Tho (Foto: VNA)



En nombre de los dirigentes del Partido y del Estado, Tran Thanh Man hizo llegar sus más cordiales saludos y mejores deseos a las familias beneficiarias de políticas, a las fuerzas armadas, a los hogares desfavorecidos, a los trabajadores y a los residentes locales.



Al informar sobre la situación del país en 2025, señaló que, pese a la compleja evolución del contexto mundial, regional y nacional, Vietnam ha logrado importantes avances en diversos ámbitos. Asimismo, elogió los esfuerzos y resultados positivos de Can Tho, entre ellos un crecimiento del PIB del 7,23 %, una renta per cápita cercana a los 3.700 dólares y una facturación por exportaciones superior a los 5.500 millones de USD, lo que representa un aumento del 10 % con respecto a 2024.



El bienestar social y las políticas destinadas a las personas con servicios meritorios se implementaron de manera oportuna y coordinada, mientras que la tasa de pobreza se redujo al 0,63 %, la más baja entre las localidades del delta del Mekong.



En cuanto a las tareas clave para 2026, el presidente del Parlamento instó a la ciudad a implementar con prontitud la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido desde el primer mes y el primer trimestre del año, a elaborar programas de acción concretos adaptados a las realidades locales y a desarrollar planes detallados para el desarrollo socioeconómico, la defensa nacional, la seguridad y la construcción del sistema político.



También pidió adoptar un enfoque estratégico en el desarrollo de los recursos humanos, reforzar la capacitación profesional y política de los funcionarios y aumentar la inversión en educación y formación, así como en ciencia y tecnología.



Al destacar el papel estratégico de Can Tho en el delta del Mekong, Tran Thanh Man subrayó la importancia de salvaguardar la defensa y la seguridad nacionales, fortalecer la unidad interna y movilizar esfuerzos colectivos para cumplir los objetivos establecidos y convertir la ciudad en un centro habitable de la región suroeste.



Enfatizó que la atención a las familias beneficiarias de políticas y a las personas pobres debe llevarse a cabo de manera regular y continua, y no solo en ocasiones festivas, para que todos puedan beneficiarse de las políticas del Partido y del Estado.



En esta ocasión, el máximo legislador y la delegación presenciaron la entrega de unos 154 mil dólares por parte del Banco de Agricultura y Desarrollo Rural de Vietnam (Agribank) para apoyar a Can Tho en la asistencia a hogares pobres, beneficiarios de políticas y grupos vulnerables.



La contribución forma parte del programa nacional «Agribank une fuerzas con los pobres y los beneficiarios de políticas» durante la festividad del Tet, con un presupuesto total superior a los 3,84 millones de dólares, que se implementará en todo el país a partir del 29 de enero de 2026./.