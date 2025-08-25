Dirigente parlamentario de Vietnam recibe a secretaria general de la AIPA

Hanoi (VNA) - El presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Vietnam, Tran Thanh Man, recibió hoy en esta capital a la secretaria general de la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN (AIPA), Siti Rozaimeriyanty Dato Haji Abdul Rahman.

El presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Vietnam, Tran Thanh Man, recibe a la secretaria general de la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN (AIPA), Siti Rozaimeriyanty Dato Haji Abdul Rahman. Foto: Doan Tan – VNA

La líder de la AIPA se encuentra en Vietnam para asistir a la primera gira de la AIPA (AIPA Roadshow) que se celebra el mismo día en el país indochino.

En la cita, al dar una cálida bienvenida a la secretaria general de la AIPA y a su delegación, Thanh Man destacó la importancia de la visita, ya que el país celebra el 80.º aniversario de la Revolución de Agosto (19 de agosto) y el Día Nacional (2 de septiembre), además de prepararse para el 80.º aniversario de las primeras elecciones generales de su Parlamento.

Elogió la iniciativa de la AIPA Roadshow, propuesta por la secretaria general, como un programa significativo que acerca a este organismo parlamentario y sus actividades a las nuevas generaciones.

También valoró su labor y los innovadores esfuerzos de la Secretaría de la AIPA, que han contribuido a mejorar el papel y la eficiencia operativa de la organización, así como a fortalecer las relaciones entre los parlamentos miembros.

A su vez, tras expresar su alegría por regresar a Vietnam durante este período especial, Dato Haji Abdul Rahman mostró la impresión por el ambiente de alegría y orgullo que se respira en todo el país.

Subrayó la participación constante y responsable de Vietnam en la AIPA, especialmente en la promoción de iniciativas relacionadas con la juventud, las mujeres y el desarrollo sostenible.

La alta funcionaria informó a su anfitrión sobre las principales actividades de la gira de la AIPA en Vietnam, incluyendo mesas redondas, sesiones interactivas e intercambio de experiencias entre delegados de la AIPA y jóvenes y estudiantes vietnamitas.

Manifestó su esperanza de que la Asamblea Nacional vietnamita continúe apoyando y fortaleciendo la cooperación con la Secretaría de la AIPA, en particular en la promoción del papel de la juventud y los jóvenes parlamentarios en las actividades de este organismo.

En esta ocasión, invitó a Thanh Man y a una delegación vietnamita a asistir a la 46.ª Asamblea General de la AIPA, prevista para septiembre en Malasia.

El máximo legislador vietnamita enfatizó que la ASEAN está entrando en una nueva fase de desarrollo, centrada en la implementación de la Visión 2045 de la Comunidad del bloque y en estrategias de cooperación en política, seguridad, economía, cultura y sociedad, y conectividad.

Si bien abundan las oportunidades, la región también enfrenta desafíos significativos, especialmente en un contexto de dinámicas globales y regionales cada vez más complejas e impredecibles, agregó.

El dirigente hizo hincapié en la necesidad de una mayor solidaridad y una cooperación más eficaz entre los países de la ASEAN para aprovechar el potencial y desarrollar nuevos motores de crecimiento, en particular en ciencia, tecnología, transformación digital y transición ecológica.

Todas las disputas y diferencias deben resolverse pacíficamente, con el espíritu de la solidaridad tradicional y de conformidad con los principios compartidos consagrados en la Carta de la ASEAN y el Tratado de Amistad y Cooperación en el Sudeste Asiático (TAC), recalcó.

Instó además a los parlamentos miembros de la AIPA a seguir fortaleciendo el intercambio de información y experiencias en materia de legislación, supervisión y toma de decisiones sobre asuntos nacionales clave.

Reafirmó que la Asamblea Nacional vietnamita seguirá contribuyendo activamente a las actividades de la AIPA, centrándose en la cooperación parlamentaria y el apoyo político y legal para el desarrollo socioeconómico sostenible de la región./.