Dirigente del PCA destaca importancia de elecciones de la Asamblea Nacional de Vietnam

Marcelo Rodríguez, jefe del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central del Partido Comunista de Argentina. Foto: VNA

Las próximas elecciones de la Asamblea Nacional y de los Consejos Populares de Vietnam tienen una gran importancia para continuar fortaleciendo el sistema político, afirmó Marcelo Rodríguez, jefe del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central del Partido Comunista de Argentina (PCA).

En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), Marcelo Rodríguez expresó que las venideras elecciones impulsarán el proceso de reformas y generarán nuevos impulsos para el desarrollo del país en un contexto internacional cada vez más complejo.

En su opinión, para evaluar el papel de la Asamblea Nacional de Vietnam durante el actual mandato es necesario considerar el contexto particular del período 2021-2026. Se trata de una etapa marcada por los efectos de la pandemia de la COVID-19 y por una coyuntura internacional caracterizada por importantes transformaciones económicas y políticas.

En ese escenario, destacó que la Asamblea Nacional vietnamita desempeñó un papel relevante al acompañar al Gobierno en la adopción de políticas oportunas destinadas a la recuperación y al desarrollo socioeconómico, así como a garantizar la estabilidad de la vida de la población.

El dirigente argentino valoró especialmente los esfuerzos de Vietnam para promover reformas institucionales y perfeccionar el aparato estatal en dirección a una gestión más eficiente, transparente y moderna.

A su juicio, estas orientaciones contribuirán de manera significativa al desarrollo sostenible del país en los próximos años.

Con respecto a la decisión de adelantar la celebración de las elecciones, Marcelo Rodríguez consideró que esta medida refleja la voluntad de Vietnam de acelerar el proceso de reformas administrativas y de reorganización del sistema de gestión estatal.

En su opinión, la pronta conformación de nuevos órganos representativos permitirá crear condiciones favorables para implementar con mayor eficacia las políticas de desarrollo en la próxima etapa.

Subrayó asimismo que, en el actual contexto internacional caracterizado por diversos factores de inestabilidad, resulta fundamental fortalecer las instituciones del Estado y mejorar la capacidad de gobernanza nacional.

En este sentido, señaló que la Asamblea Nacional y los Consejos Populares de Vietnam desempeñan un papel clave en la elaboración del marco legislativo, en la supervisión de la gestión estatal y en la representación de las aspiraciones de la ciudadanía.

Al referirse a las responsabilidades de los diputados en el próximo mandato, el dirigente del Partido Comunista de Argentina afirmó que los órganos representativos vietnamitas continuarán desempeñando un papel central en la implementación de los objetivos de desarrollo definidos en el XIV Congreso del Partido Comunista de Vietnam, celebrado en enero último, particularmente en lo relacionado con el crecimiento económico, la modernización del país y la mejora del nivel de vida de la población.

A su juicio, la coordinación estrecha entre la Asamblea Nacional y los Consejos Populares en los distintos niveles contribuirá a garantizar que las grandes orientaciones y políticas del Partido y del Estado se implementen eficazmente tanto a nivel central como local, al tiempo que fortalecerá los vínculos entre las autoridades y el pueblo.

En cuanto a las relaciones entre Vietnam y Argentina, señaló que en los últimos años los vínculos bilaterales han mantenido una tendencia positiva, especialmente en el ámbito económico y comercial.

“Vietnam se ha consolidado como uno de los socios comerciales importantes de Argentina en Asia, mientras que ambos países continúan promoviendo el intercambio y la cooperación en diversos campos”, dijo.

Finalmente, expresó su confianza en que el potencial de cooperación bilateral seguirá ampliándose en áreas como la agricultura, el comercio y el intercambio político-diplomático, contribuyendo así a fortalecer la amistad y la colaboración entre ambas naciones./.