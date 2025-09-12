Directora general de AKP valora el papel y la cooperación con VNA

Phnom Penh (VNA) — La directora general de la Agencia de Noticias de Camboya (AKP), Sokmom Nimul, destacó el papel fundamental de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) como puente para fomentar el entendimiento mutuo entre el pueblo vietnamita y los pueblos de todo el mundo, incluyendo el de Camboya.



La directora general de la Agencia de Noticias de Camboya (AKP), Sokmom Nimul, concede una entrevista al corresponsal de la VNA en Phnom Penh. (Fuente: VNA)



En una entrevista concedida al corresponsal de la VNA en Phnom Penh, con motivo del 80.º aniversario de la fundación de la VNA (15 de septiembre de 1945), Sokmom Nimul destacó la Agencia ha ocupado un lugar activo y de gran relevancia dentro del sistema de prensa vietnamita.



Señaló que la VNA es la voz oficial del Partido y el Estado de Vietnam, encargada de difundir políticas, directrices, decisiones y opiniones a todos los sectores de la población. Además, la VNA cumple un papel importante en movilizar al pueblo para participar en las luchas por la liberación, la defensa y el desarrollo nacional, resaltó.



No se limita solo al ámbito nacional, la VNA también funciona como un puente de información internacional, transmitiendo a la comunidad mundial la realidad de Vietnam, la causa de la protección, construcción y desarrollo del país, así como los puntos de vista del Partido y el Estado, dijo.



Hasta hoy, la VNA ha mantenido su rol como portavoz oficial, ofreciendo información veraz y completa, consolidándose como un valioso “banco de información” para el pueblo vietnamita y el público internacional, afirmó.



Indicó que gracias a la colaboración entre VNA y AKP, ambas agencias de noticias han jugado un papel esencial como enlace entre ambas naciones. El intercambio y la difusión de información sobre cultura, turismo y política facilitan el acceso mutuo a datos auténticos, fortaleciendo la comprensión y la amistad.



En particular, destacó que la VNA ofrece información en idioma khmer, lo que permite a los camboyanos acceder directamente a las noticias sin intermediarios, mejorando así la efectividad en la transmisión de información.



Recordó también los momentos clave en la cooperación entre ambas agencias, especialmente a finales de los años setenta y ochenta. Cuando la AKP (entonces llamada SPK) se restableció en 1978 desde cero, la VNA brindó un apoyo integral en espíritu, recursos materiales, tecnología y experiencia, contribuyendo decisivamente a su desarrollo. Este fue un período crucial que refleja la valiosa amistad entre ambas partes.



La formación de recursos humanos ha sido el área de cooperación más eficaz entre la VNA y el AKP. La agencia vietnamita ha enviado expertos a Camboya, ha apoyado la capacitación y facilitado intercambios de experiencias para ayudar al AKP a formar un equipo profesional sólido, autosuficiente y capaz de lograr un desarrollo sostenible. Actualmente, la capacitación de personal sigue siendo una prioridad clave tanto para el AKP como para el Gobierno camboyano en su estrategia de desarrollo.



Sobre las perspectivas de cooperación, Sokmom Nimul aseguró que ambas partes deben aprovechar las bases existentes, consolidar y fortalecer sus prioridades de colaboración, apoyándose en sus fortalezas respectivas.



Es esencial fortalecer los lazos entre ambos pueblos mediante el intercambio de información precisa y oportuna, así como combatir las noticias falsas y negativas que puedan afectar la relación bilateral. Además, ambas partes pueden coordinarse para generar contenido común sobre temas como cultura, turismo, cambio climático, prevención de drogas, fraudes en línea, entre otros.



Al mismo tiempo, es importante organizar actividades de intercambio y formación en habilidades profesionales y tecnológicas para mejorar la capacidad comunicativa y contribuir a una difusión más rápida y amplia de la información.



Sokmom Nimul agregó que AKP también está muy interesado en intercambiar información y documentos con la VNA, especialmente archivos fotográficos.



La directora de AKP expresó su confianza en que, con su historia orgullosa, la VNA continuará siendo una plataforma de información confiable para los diferentes públicos y seguirá siendo un puente sólido y efectivo entre los pueblos de Vietnam y Camboya./.