Director general de agencia rusa TASS destaca cooperación con la VNA

Moscú (VNA)- La asociación con la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) es uno de los ejemplos más típicos del éxito y la eficacia de la cooperación de la agencia rusa TASS con socios extranjeros, afirmó el director general de la última entidad, Andrei Olegovych Kondrashov.



El director general de TASS, Andrei Olegovych Kondrashov (Foto: risingnepaldaily.com)



En vísperas de la conmemoración del 80.º aniversario de la VNA , el funcionario ruso repasó los hitos de la cooperación entre las dos agencias noticiosas desde el establecimiento de sus relaciones en 1950, y resaltó la importancia de esa colaboración para la amistad entre Vietnam y Rusia.



Respondiendo a las preguntas del corresponsal de la agencia vietnamita en Moscú, Kondrashov consideró que la colaboración entre TASS y VNA es un ejemplo de asociación eficiente basada en el respeto mutuo y el profesionalismo. A lo largo de los años, los dos organismos han creado un sólido puente para el intercambio de información en aras de la paz, la comprensión mutua y la promoción del intercambio cultural entre ambos pueblos.



Ambas partes tuvieron la oportunidad de reafirmar este compromiso el pasado junio, cuando la directora general de la VNA, Vu Viet Trang, asistió a un encuentro del presidente ruso, Vladimir Putin, con los líderes de las principales agencias de noticias del mundo, por invitación de TASS. En declaraciones a la funcionaria vietnamita, el jefe de Estado ruso subrayó que los nexos tradicionales de amistad entre ambos países siempre han sido leales e inalterables a lo largo de los años.



En el contexto del floreciente desarrollo de la asociación estratégica integral entre Rusia y Vietnam, los vínculos entre TASS y VNA adquieren aún más importancia y continúan fortaleciéndose de manera activa en todos los frentes, tanto a nivel bilateral como en foros internacionales de información. Ambas partes siguen apoyándose mutuamente de manera efectiva en el cumplimiento de su misión como las principales agencias nacionales de noticias de Rusia y Vietnam, significó Kondrashov.



Uno de los hitos más memorables de esta cooperación son las exposiciones fotográficas conjuntas, que capturan momentos heroicos de la historia de ambos países. Esas muestras han tenido una gran repercusión, han sido muy valoradas por los líderes de ambos países y se han convertido en un símbolo de aprecio por el pasado. Dichas iniciativas también inspiran a las nuevas generaciones de periodistas, que continúan con las buenas tradiciones, argumentó.



A lo largo de los años, TASS y VNA se enfrascan en desplegar programas de intercambio de reporteros y editores, lo que les ha permitido aprender sobre el periodismo moderno y organizar visitas a importantes agencias gubernamentales, contribuyendo a un entendimiento más profundo de la historia y la cultura de Rusia y Vietnam.



Además, colaboran en el marco de las mayores asociaciones de información. Kondrashov agradeció a la VNA por su apoyo a la elección de TASS como presidente de la Organización de Agencias de Noticias de Asia y el Pacífico (OANA), y expresó su confianza en que la agencia vietnamita continuará haciendo valiosas contribuciones al desarrollo de la agrupación.



El entrevistado remarcó que esto es solo una parte de la rica historia de cooperación entre las dos agencias, que él compara con un gran árbol: seguirá creciendo y nutriéndose con los valores y aspiraciones compartidas. Confió en que nuevos logros esperan a ambas agencias y que seguirán iluminando el camino de la amistad entre Vietnam y Rusia./.