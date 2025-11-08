Diputados vietnamitas proponen medidas de post-inspección en transferencia de tecnología

Hanoi (VNA)- El proyecto de Ley de modificación y complementación de varios artículos de Ley de Transferencia de Tecnología se acerca al espíritu de la economía del conocimiento, la transformación digital y la innovación, pero necesita añadir un mecanismo de "inspección a posteriori" para las actividades relativas, opinaron diputados vietnamitas.

La diputada Nguyen Thi Thu Ha, de la provincia de Quang Ninh (Foto: VNA)





La diputada Nguyen Thi Thu Ha, de la provincia de Quang Ninh, destacó que la novedad del borrador es la regulación sobre la contribución de capital mediante tecnología. Esta medida ayuda a desbloquear el problema de los activos de propiedad intelectual "congelados", al permitir la aportación mediante el conocimiento y soluciones tecnológicas.



Sin embargo, advirtió que si se permite la autodeterminación del valor de la tecnología aportada, existe el riesgo latente de inflar el valor, crear capital ficticio y afectar el entorno de inversión. Por ello, propuso clarificar el contenido concerniente y alentar el uso de servicios de evaluación de manera más independiente.



Los diputados estuvieron de acuerdo con transferir la propiedad de la tecnología a la organización que la crea directamente, a excepción de algunos casos específicos. No obstante, recalcaron que la norma de que "las partes puedan autodeterminar el valor de la tecnología aportada" requiere un mecanismo de control para evitar la manipulación de precios o la creación de capital ficticio.



Por su parte, Duong Khac Mai, de la provincia de Lam Dong, propuso añadir un mecanismo de control a posteriori o alentar el uso de organizaciones de tasación independiente, definiendo claramente la responsabilidad legal en caso de una valoración incorrecta. Asimismo, solicitó una regulación específica sobre las organizaciones de tasación, los estándares y los métodos de valoración, especialmente para la tecnología financiada con presupuesto estatal.

Sugirió simplificar el procedimiento para la aportación de capital mediante tecnología a través de un mecanismo interconectado entre la Ley de Transferencia de Tecnología, la Ley de Empresas y la Ley de Propiedad Intelectual. También propuso un mecanismo de ventanilla única electrónica para la evaluación tecnológica, que se integre con los procedimientos de inversión y de evaluación de impacto ambiental para evitar solapamientos.



Enfatizó la necesidad de incorporar el mecanismo de "inspección a posteriori" para la transferencia de tecnología, a fin de garantizar la aplicación efectiva de la Ley. Solicitó al Gobierno detallar un conjunto de criterios y métodos para evaluar la eficacia de la transferencia, y descentralizar a los Comités Populares a nivel provincial la implementación para proyectos que utilicen el presupuesto estatal.



El diputado Hoang Van Cuong de Hanoi consideró fundamental clarificar las políticas que fomentan la transferencia de tecnología bidireccional, es decir, de países extranjeros a Vietnam y viceversa, al tiempo que se garantiza la seguridad de la tecnología esencial creada por científicos nacionales. Respecto a las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, los semiconductores o el big data, propuso un mecanismo que restrinja la transferencia o exija una licencia antes de la exportación, con el fin de proteger las ventajas competitivas y los secretos nacionales./.