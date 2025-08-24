Hanoi (VNA) - Con motivo del 80.º aniversario de la fundación del sector diplomático nacional (28 de agosto), el miembro del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, Luong Cuong, escribió un artículo titulado “Diplomacia de Vietnam – 80 años de construcción y maduración junto al país”.

El presidente de Vietnam, Luong Cuong. Foto: Lam Khanh - VNA

A continuación, la Agencia Vietnamita de Noticias les presenta a los lectores el texto íntegro del este artículo.

DIPLOMACIA DE VIETNAM – 80 AÑOS DE CONSTRUCCIÓN Y MADURACIÓN JUNTO AL PAÍS

Luong Cuong, miembro del Buró Político del Partido Comunista y presidente de la República Socialista de Vietnam

Tras el éxito de la Revolución de Agosto, el 28 de agosto de 1945, el Presidente Ho Chi Minh firmó el Decreto sobre el establecimiento del Gobierno Provisional de la República Democrática de Vietnam, que incluía la decisión de fundar el Ministerio de Relaciones Exteriores, marcando oficialmente el nacimiento del sector diplomático moderno de Vietnam. La diplomacia de Vietnam tuvo el inmenso honor de ser guiada, dirigida y orientada personalmente por el Presidente Ho Chi Minh, quien asumió el cargo de primer titular de Relaciones Exteriores del nuevo Vietnam. A lo largo de sus 80 años de construcción y desarrollo, bajo la dirección del Partido y del Presidente Ho Chi Minh, la diplomacia vietnamita siempre ha puesto en alto el espíritu de servicio a la Patria y a la población, realizando contribuciones significativas a la causa revolucionaria de la nación.

La diplomacia de Vietnam en la lucha por la liberación nacional y la reunificación del país

El país, recién independizado, se encontraba en una situación de “miles de peso colgando de un hilo”, enfrentando enemigos internos y externos. La diplomacia adoptó decisiones acertadas, audaces y hábiles para preservar la independencia nacional y proteger al incipiente gobierno revolucionario. El Acuerdo Preliminar del 6 de marzo de 1946 y el Convenio Provisional del 14 de septiembre de 1946, suscritos con Francia, constituyeron “jugadas diplomáticas ejemplares”, aplicando la estrategia de “paz para avanzar” con el fin de sacar al país de una situación crítica, evitando enfrentarse simultáneamente a múltiples enemigos, y salvaguardando la independencia y el joven gobierno revolucionario. Esto permitió, además, ganar tiempo para consolidar las fuerzas y prepararse frente a los coloniales franceses posteriormente. Asimismo, el Acuerdo Preliminar y el Convenio Provisional firmados con Francia representan los primeros documentos jurídicos internacionales entre Vietnam y Francia, constituyendo un importante triunfo político que obligó a Francia a reconocer al Gobierno de la República Democrática de Vietnam. Bajo la hábil conducción del Presidente Ho Chi Minh, la joven diplomacia vietnamita logró su primer gran éxito histórico.

Al entrar en la larga guerra de resistencia contra el colonialismo francés, la misión central de la diplomacia en ese momento era sacar al país de la situación de “luchar en solitario”, obtener el reconocimiento y el apoyo internacional, y brindar asistencia efectiva al frente militar. Gracias a sus esfuerzos incansables, la diplomacia contribuyó a formar una alianza de combate con Laos y Camboya; establecer relaciones con Tailandia, Myanmar, Indonesia, la India y, sobre todo, impulsar que China, la Unión Soviética y numerosos países socialistas reconocieran y establecieran relaciones diplomáticas oficiales con Vietnam. Estos pasos importantes abrieron un sólido respaldo en la retaguardia para el frente de combate, vinculando la revolución vietnamita con la revolución mundial y asegurando un gran apoyo para la resistencia del pueblo. Al mismo tiempo, el sector diplomático coordinó estrechamente con el militar, aprovechando las grandes victorias en el campo de batalla para impulsar la lucha en la mesa de negociaciones. Tras la victoria de Dien Bien Phu, que “resonó en los cinco continentes y sacudió el mundo”, Francia se vio obligada a firmar los Acuerdos de Ginebra de 1954 sobre el fin de la guerra y el restablecimiento de la paz en Indochina. Este triunfo abolió el dominio colonial francés, reconoció la independencia de los tres países —Vietnam, Laos y Camboya— y puso fin oficialmente al colonialismo en Indochina; el norte de Vietnam quedó completamente liberado y la revolución vietnamita entró en una nueva etapa: construir el socialismo en el norte y luchar por la liberación del sur para la reunificación nacional. Los Acuerdos de Ginebra constituyen un hito histórico que marca un sobresaliente desarrollo de la diplomacia vietnamita en el escenario internacional. Tal como afirmó el Presidente Ho Chi Minh: “La Conferencia de Ginebra ha concluido. Nuestra diplomacia ha obtenido una gran victoria”.

Tras haber atravesado nueve años de una prolongada y feroz resistencia contra los franceses, todo el pueblo entró de nuevo en la lucha contra el imperialismo estadounidense. Una vez más, la historia confió a la diplomacia la misión de, junto con las demás fuerzas de la revolución, combatir y vencer a un adversario muchas veces superior a nosotros. En el Esquema de Informe sobre la situación y las tareas en el frente de la lucha diplomática, en mayo de 1969, nuestro Partido determinó que, junto con los frentes militar y político, “la diplomacia es un frente importante, de significado estratégico”. La diplomacia movilizó un gran apoyo y ayuda tanto material como espiritual de los países socialistas y de los pueblos progresistas del mundo, especialmente de la Unión Soviética, China, Laos, Camboya y Cuba. Al mismo tiempo, contribuyó a crear un movimiento internacional de solidaridad sin precedentes, que apoyó la lucha legítima del pueblo vietnamita y fomentó el movimiento antibélico incluso dentro de Estados Unidos. Junto con los compatriotas en el país, los vietnamitas en el extranjero promovieron el espíritu patriótico y participaron en la resistencia en diversas formas. Muchos voluntariamente regresaron a la Patria, aportando sus conocimientos y recursos para contribuir a la liberación nacional. En la historia del siglo XX, pocas luchas nacionales han logrado reunir un apoyo tan amplio y sólido, tanto dentro como fuera del país, como lo consiguió el nuestro pueblo vietnamita.

En el enfrentamiento histórico entre un pueblo considerado “pequeño y débil” y la superpotencia número uno del mundo, la diplomacia vietnamita coordinó de manera hábil y estrecha con los frentes militar y político, estableciendo la estrategia de “combatir y negociar simultáneamente”. El arte de “combatir y negociar” alcanzó su máxima expresión, en el que la lucha militar y política servía como base para la negociación diplomática, mientras que la diplomacia contribuyó a potenciar los logros militares y políticos. Gracias a nuestras grandes victorias en los campos de batalla, especialmente la victoria del “Dien Bien Phu aéreo” (diciembre de 1972), Estados Unidos se vio obligado a firmar los Acuerdos de París para poner fin a la guerra y restablecer la paz en Vietnam, sentando una base importante para que nuestro pueblo completara la causa de liberación nacional y la reunificación del país en la primavera de 1975.

En el período de recuperación y desarrollo del país tras la guerra, la diplomacia participó tanto en la construcción y reconstrucción de la nación como en la defensa de las fronteras y la integridad territorial de la Patria. En un contexto de embargo económico y aislamiento político, los esfuerzos diplomáticos fortalecieron las relaciones con los países del sistema socialista, defendieron la frontera norte y mantuvieron firme la frontera suroeste, ayudando al pueblo camboyano a escapar del genocidio. Durante esta etapa, también ampliamos nuestras relaciones exteriores, convirtiéndonos en miembros de numerosas organizaciones y foros multilaterales, como el Movimiento de Países No Alineados y las Naciones Unidas. Siguiendo el principio de “más amigos, menos enemigos”, la diplomacia encabezó los esfuerzos para superar gradualmente las dificultades, abrir nuevas perspectivas en la política exterior y sentar las primeras bases para la expansión de las relaciones en la etapa de renovación y posterior integración.

La diplomacia al servicio de la renovación y la integración internacional

Al entrar en la etapa de renovación, la tarea más importante de la diplomacia era romper el cerco y el embargo, y restaurar y normalizar las relaciones con otros países. Con un enfoque de renovación del pensamiento, el sector ajustó oportunamente su dirección estratégica, expandiendo las relaciones con todos los países del mundo y aplicando políticas de amistad, cooperación y coexistencia pacífica para el desarrollo, sin distinción de sistema político y social. Con pasos proactivos, mejoramos nuestras relaciones con los países del Sudeste Asiático, restauramos los nexos de amistad y vecindad con China, normalizamos las relaciones con Estados Unidos y otros Estados desarrollados de Occidente, y nos incorporamos a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). En menos de diez años tras la renovación, el panorama de las relaciones exteriores pasó de la confrontación a la cooperación, y de una situación de cerco y aislamiento a relaciones amistosas y estables con los países vecinos y las grandes potencias.