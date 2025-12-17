Día de Internet 2025: Cuatro pilares de la confianza digital

Hanoi (VNA)– El viceministro de Ciencia y Tecnología Pham Duc Long destacó el impresionante desarrollo de Internet en Vietnam, con la velocidad de banda ancha fija en el puesto 10 a nivel mundial y la velocidad móvil en el puesto 15, en el marco del programa Internet Day 2025, efectuado hoy en Hanoi.



En Vietnam, la red 5G ya cubre al 59% de la población. (Foto: AFP/VNA)



Tras un año de comercialización, la red 5G ya cubre al 59% de la población, contribuyendo significativamente al desarrollo de la economía digital, el gobierno digital y la sociedad digital.



El tema de este año es "Crear un espacio digital confiable - Internet Must Be Safer". El evento fue organizado por la Asociación de Internet de Vietnam (VIA) en colaboración con el Centro de Internet de Vietnam (VNNIC) del Ministerio de Ciencia y Tecnología y empresas tecnológicas.



El viceministro Pham Duc Long enfatizó que Internet no solo es una infraestructura de conexión, sino también una plataforma de desarrollo para la economía digital, desempeñando un papel crucial en el aumento de la productividad y la competitividad de Vietnam.

Sin embargo, señaló, para un desarrollo sostenible, es necesario consolidar la confianza digital, un factor clave para gestionar el ciberespacio.



Al entrar en una nueva fase, apuntó, el desafío actual no es solo expandir Internet, sino orientar activamente su desarrollo hacia un Internet sostenible y seguro.



Según la Resolución Nº 57/NQ-TW del Buró Político, la ciencia, la tecnología y la transformación digital son pilares para el desarrollo nacional, donde Internet desempeña un papel fundamental no solo como infraestructura técnica, sino como un espacio para el desarrollo y la conexión de los valores de la ciencia, la tecnología y la innovación.



El Internet en Vietnam está actualmente en proceso de transición de una infraestructura de conexión simple a una infraestructura digital integrada, que incluye conexiones, datos, capacidad de cálculo y seguridad. El objetivo es desarrollar una economía digital sostenible, reducir la brecha digital entre las regiones y centrarse en la seguridad en línea y en minimizar los riesgos en la gestión del ciberespacio.



Vu Hoang Lien, presidente de la Asociación de Internet de Vietnam, comentó que el mayor desafío actual de Internet no es la velocidad ni la cobertura, sino la creación de un espacio digital confiable.



Tecnologías como la inteligencia artificial (IA) y el big data están siendo mal utilizadas para manipular la psicología de los usuarios y obtener beneficios, lo que afecta la confianza de los internautas. Expresó que, cuando la confianza se ve afectada, los usuarios se sienten inseguros y las empresas se inhiben de avanzar en su transformación digital.



Para resolver este problema, es necesario el esfuerzo colectivo de toda la comunidad de Internet de Vietnam para construir un ciberespacio seguro, inteligente, ético y confiable. El mensaje de Internet Day 2025 es "Crear un espacio digital confiable - Internet Must Be Safer", con el objetivo de aumentar la confianza en la comunidad digital.



El evento de este año se centra en los cuatro pilares de la confianza digital - Digital Trust: confianza en las personas, en las plataformas, en la tecnología y en la comunidad.



La orientación para el desarrollo de Internet en Vietnam en el futuro es garantizar su seguridad, humanidad, confiabilidad y que sirva al desarrollo económico y social del país. El viceministro Pham Duc Long afirmó que el Ministerio de Ciencia y Tecnología continuará colaborando con los Ministerios, agencias, autoridades locales, empresas y la Asociación de Internet de Vietnam para perfeccionar los marcos regulatorios, desarrollar infraestructuras digitales compartidas y fomentar la participación ciudadana para que el Internet sea un motor clave para el desarrollo socioeconómico./.