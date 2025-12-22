Destacan resultados de campaña “65 años de Solidaridad Vietnam-Cuba”

Hanoi, (VNA) – La Cruz Roja de Vietnam anunció los resultados extraordinarios de la campaña “65 años de Solidaridad Vietnam-Cuba”, una iniciativa humanitaria que marcó el Año de Amistad 2025 entre las dos naciones.



La iniciativa humanitaria superó su meta inicial, recibiendo más de 2,1 millones de contribuciones para apoyar a Cuba y reforzar los lazos de amistad especial entre ambas naciones. (Foto: VNA)



La campaña, lanzada para conmemorar el 65 aniversario de las relaciones diplomáticas (2 de diciembre de 1960 - 2025), movilizó más de 657 mil millones de dongs (aproximadamente 25 millones de dólares) y 500 dólares en solo 65 días, del 13 de agosto al 16 de octubre de 2025. La iniciativa superó ampliamente su objetivo inicial de 65 mil millones de dongs, recibiendo más de 2,1 millones de contribuciones, principalmente a través de métodos digitales y directos transparentes.

El apoyo fue abrumador, alcanzando la meta inicial en solo 30 horas y duplicándola en 48 horas. La campaña se benefició de una amplia participación de Ministerios, agencias gubernamentales, empresas y ciudadanos, junto con esfuerzos creativos de recaudación de fondos como eventos deportivos, programas artísticos y un concurso de composición musical que atrajo 140 obras.



El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, y el primer secretario del Partido Comunista y presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presencian la primera ceremonia de entrega del pimer lote de apoyo al pueblo cubano. (Foto: VNA)



La cobertura mediática fue extensa tanto en Vietnam como en Cuba, con importantes medios cubanos e internacionales, incluido The New York Times, destacando la campaña.



Los recursos se entregaron en ceremonias significativas. El 1 de septiembre de 2025, en presencia del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, y el primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, se entregó un primer lote de casi 384,2 mil millones de dongs. Un segundo lote de más de 272,5 mil millones de dongs y 500 dólares se transfirió el 2 de diciembre durante las celebraciones del aniversario en Cuba.



La campaña fue reconocida en una declaración conjunta de los dirigentes de ambos países, subrayando el profundo sentimiento de solidaridad. Más que una iniciativa humanitaria, se convirtió en un movimiento sociopolítico que refleja la política exterior humanitaria de Vietnam y fortalece los lazos de amistad especial con Cuba./.