Destacan relaciones especiales entre Vietnam y Laos

Hanoi (VNA) – El secretario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y ministro interino de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung, sostuvo hoy una conversación en línea con Thongsavanh Phomvihane, miembro del Comité Central del Partido Popular Revolucionario y canciller de Laos.

El secretario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y ministro interino de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung (Foto: VNA)



Phomvihane elogió los notables y amplios logros de Vietnam en los últimos años, en particular la constante consolidación y desarrollo de su relación especial con Laos, a la que el sector diplomático ha realizado importantes contribuciones.



Enfatizó que la implementación de los acuerdos de cooperación, incluidas las directrices de los altos líderes de ambos Partidos y países, se ha llevado a cabo de manera activa, eficaz y sustancial.



Durante la reunión, Hoai Trung afirmó que los altos dirigentes del Partido y el Estado vietnamitas agradecen enormemente la participación del secretario general del Partido Popular Revolucionario y presidente de Laos, Thongloun Sisoulith, acompañado por una delegación nacional de alto nivel, en las actividades conmemorativas por el 80.º aniversario de la Revolución de Agosto y el Día Nacional de Vietnam.



También valoró altamente la presencia de una delegación de soldados del Ejército Popular de Laos en el desfile conmemorativo, lo cual contribuyó significativamente al éxito del acontecimiento. Aprovechó la ocasión para agradecer al Partido, el Estado y el pueblo laosianos por su leal y valioso apoyo a lo largo de los 80 años de construcción y desarrollo de Vietnam.



El canciller vietnamita resaltó que las relaciones bilaterales se desarrollan de forma continua, integral y cada vez más eficaz en todos los ámbitos. Reafirmó que Vietnam concede la máxima prioridad a sus relaciones con Laos y enfatizó su disposición a colaborar estrechamente con su homólogo laosiano para promover vigorosamente la cooperación bilateral, en particular entre ambos Ministerios de Relaciones Exteriores.



Los dos ministros acordaron mantener una estrecha coordinación para implementar con eficacia los acuerdos de alto nivel y prepararse cuidadosamente para las próximas actividades importantes, con especial atención a los avances en la cooperación económica y comercial, la inversión y el desarrollo de recursos humanos.



Vietnam expresó su disposición a compartir su experiencia y apoyar a Laos en su desarrollo socioeconómico, en particular en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.



Ambas partes también subrayaron la necesidad de continuar materializando el Acuerdo de Cooperación entre las dos Cancillerías, fortalecer los mecanismos de consulta anual entre sus líderes y los departamentos pertinentes, y consultarse y apoyarse mutuamente en foros multilaterales y regionales./.