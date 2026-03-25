Destacan potencial de cooperación entre localidades de Vietnam y Rusia

El viceprimer ministro Ho Quoc Dung (derecha) recibe a Dmitry Makhonin, gobernador de la región rusa de Perm (Foto: chinhphu.vn)

El viceprimer ministro Ho Quoc Dung destacó hoy el potencial de cooperación entre las localidades vietnamitas y la región rusa de Perm en los sectores de industria de procesamiento, energía, productos químicos, educación-formación e intercambio pueblo a pueblo.

Al recibir en Hanoi a Dmitry Makhonin, gobernador de la región de Perm, el subjefe de Gobierno dio la bienvenida a la visita del funcionario ruso en un contexto en el que la asociación estratégica integral entre Vietnam y Rusia continúa desarrollándose positivamente, con el mantenimiento de frecuentes actividades de intercambio y contactos a todos los niveles.Vietnam valora el fortalecimiento de las relaciones de amistad tradicional y cooperación multifacética con Rusia, afirmó, enfatizando que la colaboración entre localidades desempeña un papel cada vez más práctico en la profundización de las bases de los nexos bilaterales.Asimismo, propuso que Perm y las localidades vietnamitas intensifiquen el intercambio de delegaciones de todos los niveles, promuevan la conexión empresarial y creen condiciones favorables para las actividades de inversión y comercio, además de expandir la cooperación en la formación de recursos humanos de alta calidad, especialmente en las ramas de ingeniería y tecnología.Por su parte, Dmitry Makhonin valoró altamente los logros en el desarrollo socioeconómico de Vietnam y expresó su deseo de impulsar una cooperación sustancial entre la región de Perm y las localidades del país indochino.Señaló que Perm es un importante centro industrial de Rusia, con fortalezas en la fabricación de maquinaria, industria de defensa, productos químicos y alta tecnología, y manifestó su disposición para colaborar con Vietnam en sectores complementarios.Reafirmó su confianza en que, sobre la base de la amistad tradicional entre ambos países, la cooperación entre su región y las localidades de Vietnam continuará expandiéndose y profundizándose./.