Destacan oportunidad de transición verde para comercio Vietnam-Bélgica-EU

Bruselas (VNA)- En medio del fortalecimiento continuo de las relaciones entre Vietnam y la Unión Europea (UE), donde la cooperación económico-comercial se está desplazando con fuerza hacia una dirección verde, sostenible y basada en la innovación, las perspectivas de intercambio entre Vietnam con Bélgica y la UE gozan de un amplio margen de desarrollo.



Tran Ngoc Quan, consejero y jefe de la Oficina Comercial de Vietnam en Bélgica y ante la UE (Foto: VNA)

En declaraciones al corresponsal de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Bruselas, Tran Ngoc Quan, consejero y jefe de la Oficina Comercial de Vietnam en Bélgica y ante la UE, compartió sus evaluaciones sobre las oportunidades, desafíos y orientaciones para promover la cooperación en el futuro cercano.

Según Ngoc Quan, algunos productos estrella de Bélgica, como el chocolate y los derivados de la patata, ya son populares entre los consumidores vietnamitas. Bélgica también tiene ventajas en la agricultura de alta tecnología y en productos ecológicos y respetuosos con el medio ambiente, lo que se alinea con las tendencias de consumo sostenible en Vietnam. Sin embargo, el mayor desafío radica en los altos precios debido a los costes de transporte y la feroz competencia en un mercado abierto como el vietnamita.

Para que los productos se acerquen más a las empresas y consumidores de Vietnam, dijo que las empresas belgas deben aumentar su presencia en el mercado, participar activamente en las grandes ferias, buscar socios de suministro en el país indochino, optimizar los costes de producción y mejorar la atención al cliente para incrementar su competitividad.

Por otro lado, destacó que las mercancías vietnamitas poseen muchas ventajas al acceder al mercado belga. Desde productos agrícolas frescos y frutas de temporada hasta bienes industriales, todos reciben un interés positivo. En particular, la mayoría de los productos vietnamitas exportados a Bélgica y la UE se benefician de un arancel de importación del 0% bajo el Tratado de Libre Comercio entre Hanoi y el bloque continental (EVFTA), lo que genera una clara ventaja competitiva.

No obstante, las empresas vietnamitas aún enfrentan desafíos, ya que la distribución en los mercados de Bélgica y la UE se realiza principalmente a través de grandes cadenas minoristas, lo que exige una inversión sistemática en calidad, estándares técnicos, requisitos ambientales y desarrollo sostenible. Las nuevas normativas, como el seguimiento del ciclo de vida del producto, el "pasaporte de producto" y los criterios de reciclaje, serán cada vez más importantes.

Acorde con Ngoc Quan, la estructura económica entre Vietnam con Bélgica y la UE es complementaria, lo que crea una base para ampliar la cooperación, especialmente ahora que el EVFTA entra en su sexto año de implementación. Para lograr una penetración más profunda y sostenible, las empresas vietnamitas deben participar activamente en ferias internacionales, intensificar la promoción comercial y organizar festivales de productos para dejar huella en mercados clave.

También recomendó a las empresas centrarse en una producción verde, limpia y eficiente, prestar atención al reciclaje y al ciclo de vida del producto, y fortalecer la cooperación científico-tecnológica con la UE para mejorar la calidad y el valor añadido.

El 2026, el primero en la implementación de la Estrategia de Asociación Integral Vietnam-UE, se identifica como un momento crucial para crear un nuevo impulso en la cooperación comercial, evaluó.

Reveló que la Oficina Comercial de Vietnam en Bélgica y la UE tiene previsto poner en marcha diversas actividades, como la creación de una base de datos de empresas alimentarias en la UE, la organización del "Día de Vietnam" y el "Día de la ASEAN", la conexión entre empresas, la promoción cultural-turística y el fomento de la cooperación en sectores verdes como los puertos ecológicos, la transición energética y la energía de hidrógeno.

Por tal motivo, prometió a continuar acompañando y apoyando a las empresas, contribuyendo así al desarrollo sustancial, efectivo y sostenible de los nexos comerciales Vietnam-Bélgica-UE./.