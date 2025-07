Destacan importancia de acuerdo EVFTA en relaciones Vietnam-Francia

París (VNA) Tras su entrada en vigor en agosto de 2020, el Acuerdo de Libre Comercio entre Vietnam y la Unión Europea (EVFTA, en inglés) se ha convertido en un catalizador de las relaciones económicas entre las dos partes, en general, y entre la nación indochina y Francia, en particular.



La Embajada de Vietnam en Francia, en colaboración con el Grupo Carrefour, inauguró recientemente la Semana de Productos Vietnamitas en Francia en el supermercado Carrefour Collégien. Foto: Thu Ha/VNA

Vu Anh Son, jefe de la Oficina Representativa del Comercio de Vietnam en París, subrayó que en un mundo que enfrentado fluctuaciones sin precedentes por las secuelas de la pandemia de la COVID-19, conflictos geopolíticos e interrupciones en las cadenas de suministro globales, el EVFTA ha demostrado su importante papel como un "ancla" estable para las relaciones comerciales entre los dos países.



En una entrevista concedida a corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en París, Anh Son señaló que uno de los puntos más destacados de los últimos cinco años es la especial resiliencia de los nexos comerciales entre las partes.



Cinco años después de la entrada en vigor oficial del EVFTA, la cooperación bilateral no solo ha registrado un crecimiento impresionante en escala, sino que también ha demostrado una fuerte adaptación a disrupciones en la cadena de suministro global, reiteró.



En el período 2021-2024 el intercambio comercial bilateral aumentó desde 6,1 mil millones de dólares a 7,5 mil millones de dólares, un incremento del 23% y que superó ampliamente el nivel alcanzado antes de la epidemia, compartió.



Remarcó que el EVFTA no sólo aporta beneficios arancelarios sino que también promueve reformas en las reglas de origen, así como ayuda a mejorar la calidad de la gestión de bienes y amplía el acceso a servicios logísticos, financieros y de seguros, remarcó.



En términos de atracción de inversiones, el acuerdo ha desempeñado un papel importante con compromisos en materia de protección de las inversiones, trato nacional y trato de nación más favorecida, detalló.



Anh Son enfatizó que la presencia de corporaciones como Schneider Electric, Pernod Ricard y Boehringer Ingelheim en el país indochino ha elevado el nivel de capacidad de gestión y calidad de los productos vietnamitas, ayudando a las empresas nacionales a acceder al mercado europeo con estándares estrictos.



El éxito de las industrias no llega por casualidad, sino que es "la resonancia de factores principales como la ventaja competitiva directa desde los incentivos arancelarios y la capacidad interna e iniciativa de las empresas vietnamitas", puntualizó.



Sin embargo, Anh Son dijo que las exportaciones vietnamitas enfrentan actualmente desafíos que provienen de las nuevas regulaciones de la Unión Europea sobre el desarrollo sostenible y el Mecanismo de Ajuste Fronterizo de Carbono (CBAM).



Con el fin de superar los desafíos y ascender en la cadena de valor, sugirió a Vietnam centrarse en pilares estratégicos, incluidos construir una sólida capacidad industrial nacional, modernizar la infraestructura logística y digital para reducir costos y aumentar la competitividad, así como desarrollar las fuentes de recursos humanos de alta calidad en aras de satisfacer las demandas de las nuevas industrias y estándares internacionales.



Con la elevación de las relaciones a una Asociación Estratégica Integral, se espera que Vietnam y Francia logren nuevos avances en la cooperación económica y comercial, expresó.



Vietnam está consolidando gradualmente su posición no solo como centro de procesamiento, sino también como un eslabón importante e indispensable en la cadena de valor global./.