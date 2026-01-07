Destacan esfuerzos de Vietnam en lucha contra pesca ilegal

Hanoi (VNA)- Desde la 28.ª reunión del Comité Directivo Nacional para la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU), el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente (MAMA) ha completado y presentado un informe sobre esa labor a la Comisión Europea (CE).

El viceprimer ministro Tran Hong Ha interviene en la cita (Foto: VNA)



El viceministro de la cartera Phung Duc Tien presentó la información en la 29.ª reunión del Comité Directivo, celebrada hoy en Hanoi y presidida por el viceprimer ministro Tran Hong Ha.



Según el funcionario, durante la última semana ningún buque pesquero vietnamita fue detenido por autoridades extranjeras. Sin embargo, 24 buques que violaron aguas extranjeras aún no han sido completamente procesados. Propuso que el Ministerio de Relaciones Exteriores se coordine con las autoridades locales para proporcionar información y resolver los casos exhaustivamente.



Dijo que el MAMA coordinó con ministerios, sectores, localidades y organismos pertinentes para completar los sistemas clave de datos de gestión pesquera, incluyendo la concesión de licencias y el registro en la base de datos pesquera nacional (VnFishbase), los cuadernos de pesca electrónicos (e-logbook), el sistema electrónico de documentación y trazabilidad de capturas (eCDT), el sistema de seguimiento de buques (VMS) y el sistema de gestión de infracciones administrativas en la pesca.



Se emitieron cuentas de usuario a las autoridades locales y a las fuerzas operativas para facilitar la inspección, la verificación cruzada, la detección oportuna de discrepancias y la estandarización de los datos de conformidad con las normas, agregó.



Al 31 de diciembre de 2025, 11 de las 22 localidades costeras habían emitido políticas sobre transición ocupacional en la pesca, a saber, Ninh Binh, Hung Yen, Nghe An, Quang Tri, Hue, Gia Lai, Ciudad Ho Chi Minh, Can Tho, Ca Mau, An Giang y Tay Ninh.



Como se informó en la reunión, durante la semana pasada, las fuerzas de la guardia fronteriza procesaron 19.255 trámites de entrada y salida de buques pesqueros, un aumento de 1.632 en comparación con la semana anterior. La mayoría de las embarcaciones cumplieron con los requisitos de documentación, mientras que a las que les faltaban datos se les indicó que completaran la información.

El subjefe del Estado Mayor del Ejército Popular de Vietnam, teniente general Le Quang Dao, afirmó que la gestión digital de buques, el monitoreo del VMS, la trazabilidad y la imposición de sanciones se han integrado en una plataforma digital, lo que proporciona una base suficiente para informar y colaborar con la CE.



En la reunión, representantes del Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Grupo de Correos y Telecomunicaciones de Vietnam (VNPT) y el Grupo Militar de Industria y Telecomunicaciones (Viettel) confirmaron que el sistema informático para la transición al diario electrónico y VnFishbase está listo.



En su intervención, el viceprimer ministro Hong Ha solicitó al MAMA que emitiera una circular que guíe la transición al diario electrónico en enero. En la fase inicial, los buques pesqueros podrán utilizar tanto diarios impresos como electrónicos simultáneamente; después de 45 días, el uso de diarios electrónicos será obligatorio. El incumplimiento se considerará un caso de pesca no declarada.



El subjefe del Gobierno enfatizó la necesidad de que las agencias sigan revisando y actualizando periódicamente los datos para reflejar con precisión el progreso y los nuevos resultados, evitando la repetición de cifras obsoletas.



En cuanto a la gestión de los buques cuyo registro ha sido revocado o cancelado, subrayó la necesidad de definir claramente las responsabilidades legales. Respecto a las bases de datos pesqueras y los sistemas electrónicos de control de buques, el MAMA debe emitir urgentemente directrices legales y técnicas para garantizar su uso por parte de pescadores, capitanes, tripulantes y agencias de gestión.



Relativo a la gestión de las infracciones, solicitó a las localidades que actúen dentro de sus competencias, completen con prontitud los expedientes de sanción y asuman la responsabilidad de la exactitud y legalidad de los datos revisados. También urgió a las empresas procesadoras, exportadoras e importadoras de productos del mar vinculadas al mercado europeo que realicen autodeclaraciones, autorevisiones y autocorrecciones./.