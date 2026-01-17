Destacan el papel pionero del trabajo ideológico y de masas en Vietnam

Esecretario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y jefe de su Comisión de Propaganda, Educación y Movilización de Masas, Trinh Van Quyet. (Foto: VNA)

La labor de propaganda, educación y movilización de masas debe desempeñar verdaderamente un papel pionero, subrayó hoy el secretario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y jefe de su Comisión de Propaganda, Educación y Movilización de Masas, Trinh Van Quyet.



En una entrevista con la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) sobre los logros del XIII Congreso Nacional del PCV y las orientaciones para el próximo mandato, Van Quyet afirmó que este período fue especialmente significativo para esas áreas de trabajo, no solo por el gran volumen de tareas asumidas, sino, sobre todo, por la complejidad y sensibilidad sin precedentes del contexto nacional e internacional.



Bajo el liderazgo centralizado y unificado del Comité Central del Partido, directamente del Buró Político y el Secretariado, encabezados por el secretario general del PCV, To Lam, el trabajo de propaganda, educación y movilización de masas ha desplegado de manera efectiva su papel como fuerza pionera, al asesorar proactivamente y orientar de forma oportuna sobre asuntos importantes y sensibles, destacó. Uno de los hitos más relevantes fue la fusión, en 2025, de las comisiones de propaganda y educación con las de movilización de masas en todos los niveles.

Este proceso, señaló, no constituye solo una reorganización estructural, sino también una transformación profunda del pensamiento y de los métodos de trabajo, al vincular de forma más estrecha la labor ideológica con la movilización popular. En este sentido, enfatizó que, en la nueva etapa, la renovación del pensamiento y de los métodos de acción en este ámbito ya no es una opción, sino un requisito obligatorio.



Según explicó, el enfoque central debe dejar de ser la comunicación unidireccional para centrarse en la persuasión, mediante la clarificación de las bases políticas y prácticas, así como de los beneficios a largo plazo de cada política y decisión, con el fin de que los cuadros, los militantes y la población comprendan correctamente, confíen y cumplan de manera consciente.

Asimismo, subrayó la necesidad de elevar la calidad de la captación, el análisis y la previsión de la situación ideológica y de la opinión pública, al considerar este aspecto como un paso fundamental para asesorar de forma proactiva a los comités partidistas y mantener la iniciativa en el frente ideológico.

Al referirse a la implementación de las resoluciones del Partido, Van Quyet destacó que la transformación digital en este ámbito constituye una demanda objetiva de especial relevancia.

Aclaró que no se trata únicamente de aplicar tecnología, sino de renovar los métodos de liderazgo ideológico, la organización del estudio de las resoluciones y las formas de conexión entre el Partido y el pueblo en las nuevas condiciones.

Siguiendo las orientaciones del secretario general To Lam, la Comisión de Propaganda, Educación y Movilización de Masas avanza en la construcción y operación gradual de un ecosistema digital en todo el sector. El objetivo es que los cuadros, en todos los niveles, comprendan claramente las exigencias de sus funciones, implementen de manera proactiva y eficaz los planes de trabajo y contribuyan a frenar la difusión de información dañina y falsa, preservando así la confianza de la población.

Van Quyet precisó que la transformación digital en estas áreas apunta a servir el objetivo central de salvaguardar el frente ideológico del Partido, consolidar la confianza social, promover la democracia y fortalecer el consenso popular.

Cuando las resoluciones del Partido son correctamente comprendidas, asimiladas en profundidad y aplicadas voluntariamente por el pueblo, se manifiesta de manera más clara la eficacia del trabajo de propaganda, educación y movilización de masas, así como su papel pionero en la nueva etapa, concluyó./.