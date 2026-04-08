Destacan cambio en la estructura de liderazgo de Vietnam para impulsar el desarrollo

Buenos Aires (VNA) – Medios de comunicación de América del Sur valoraron positivamente la elección de los principales cargos del Estado y el Gobierno de Vietnam por la Asamblea Nacional en el primer período de sesiones de su XVI Legislatura.



Artículo publicado en el canal TV BRICS (Foto: VNA)

La página Infobae publicó noticias sobre la elección por unanimidad del secretario general To Lam como presidente de Vietnam para el período 2026-2031, destacando este hecho como un ajuste importante en la estructura de liderazgo y un fortalecimiento del papel central del líder del Partido en el sistema político.

El medio señaló que la concentración de los dos cargos más altos del Partido y del Estado en una sola persona constituye un cambio significativo respecto al pasado, facilitando una mayor coherencia en la dirección y gestión, así como una orientación estratégica más clara para el desarrollo nacional.

En su discurso de toma de posesión, To Lam subrayó que su prioridad será mantener la paz y la estabilidad como base para un crecimiento rápido y sostenible, orientado a mejorar las condiciones de vida de la población.

Infobae también destacó las reformas administrativas impulsadas bajo su liderazgo, incluyendo la reducción de plantillas, la reorganización ministerial y el impulso a grandes proyectos de infraestructura, junto con la transición hacia un modelo de crecimiento basado en la ciencia, la innovación y la transformación digital.