Destacan avances de Asociación Estratégica Verde entre Vietnam y Dinamarca

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, recibe al embajador de Dinamarca en Vietnam, Nicolai Prytz. Foto: Thong Nhat – VNA

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, recibió este lunes al embajador de Dinamarca en Vietnam, Nicolai Prytz, quien realizó una visita de despedida con motivo de la conclusión de su misión diplomática en la nación indochina.



Durante el encuentro, el dirigente vietnamita felicitó al diplomático por el exitoso desempeño de sus funciones y reconoció su importante contribución al fortalecimiento de los lazos de amistad y cooperación entre ambos países. Asimismo, destacó el papel desempeñado por Prytz como enlace eficaz entre instituciones, autoridades locales y comunidades empresariales de Vietnam y Dinamarca, favoreciendo la concreción de iniciativas bilaterales en proyectos de cooperación tangibles.



To Lam expresó su satisfacción por el positivo desarrollo de las relaciones bilaterales en los últimos años y subrayó que la creación de la Asociación Estratégica Verde en 2023 constituyó un hito que ha abierto nuevas oportunidades de colaboración en áreas como el crecimiento sostenible, la transición energética y la lucha contra el cambio climático.



Valoró además la expansión de las inversiones de importantes empresas danesas en Vietnam mediante proyectos de gran envergadura, basados en tecnologías avanzadas y respetuosas con el medio ambiente, en consonancia con las fortalezas de Dinamarca y las prioridades de desarrollo de Vietnam.



También resaltó que la inauguración de la ruta aérea directa entre Vietnam y Copenhague en diciembre de 2025, junto con la política de exención de visado para ciudadanos daneses, ha contribuido a dinamizar el turismo, los negocios, las inversiones y los intercambios entre ambos pueblos.



En vísperas del 55.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Vietnam y Dinamarca (1971-2026), To Lam señaló que esta efeméride representa una oportunidad para revisar los logros alcanzados y proyectar nuevas metas para la cooperación bilateral.

Según afirmó, la sólida amistad forjada durante décadas, sumada a las coincidencias en la visión de desarrollo -especialmente en los ámbitos de la economía verde, la economía marítima y la economía circular-, así como al creciente intercambio cultural, turístico, deportivo y entre los pueblos, constituye una base sólida para seguir profundizando una relación cada vez más amplia y efectiva.



En este contexto, instó a ambas partes a aprovechar plenamente el marco de la Asociación Estratégica Verde y a reforzar la cooperación en comercio, inversión, ciencia y tecnología, educación, cultura e intercambios populares, con vistas a consolidar una relación más integral, práctica y sostenible.



Por su parte, Nicolai Prytz agradeció la recepción y expresó su satisfacción por haber desempeñado el cargo de embajador de Dinamarca en Vietnam en una etapa marcada por notables avances en los vínculos bilaterales.



El diplomático manifestó su admiración por los logros socioeconómicos alcanzados por Vietnam, así como por el dinamismo de su economía, la determinación de sus autoridades para impulsar la innovación, la transformación digital y ecológica, y la visión estratégica de desarrollo del país para los próximos años.



Prytz destacó que Dinamarca concede gran importancia al fortalecimiento de sus relaciones con la región Asia-Pacífico y considera a Vietnam uno de sus socios prioritarios. En ese sentido, afirmó que los vínculos bilaterales atraviesan una etapa especialmente favorable, sustentada en una larga tradición de amistad, confianza política y beneficios compartidos.



El embajador informó que actualmente más de 150 empresas danesas operan en Vietnam. Las inversiones realizadas por grupos como LEGO, Pandora y A.P. Moller-Maersk/APM Terminals, señaló, reflejan la confianza del sector empresarial danés en el potencial de desarrollo vietnamita y contribuyen a la transferencia tecnológica, la innovación, la formación de recursos humanos de calidad y la promoción de estándares de desarrollo sostenible.



Asimismo, destacó el creciente interés de los turistas daneses por Vietnam y el aumento de las inversiones vietnamitas en Dinamarca, una tendencia que evidencia una relación económica cada vez más equilibrada y estrecha.



El diplomático reafirmó el compromiso de Dinamarca de acompañar a Vietnam en su proceso de transición verde y desarrollo energético sostenible, y señaló que ambas naciones cuentan con amplias oportunidades para ampliar la cooperación en energías renovables, energía eólica marina, infraestructura verde, transformación digital, salud, agricultura y sistemas alimentarios sostenibles.



Expresó su confianza en que el aprovechamiento de estas áreas de cooperación permitirá seguir fortaleciendo una relación bilateral cada vez más profunda y beneficiosa para los ciudadanos y las empresas de ambos países.



Al concluir el encuentro, To Lam pidió al embajador transmitir sus saludos y mejores deseos al rey Frederik X, a la reina Mary y al pueblo danés, al tiempo que le deseó éxitos en sus futuras responsabilidades y que continúe siendo un amigo cercano de Vietnam./.