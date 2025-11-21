Destacan asociación estratégica integral Vietnam - Australia

Camberra (VNA) La cooperación entre Vietnam y Australia continuará desarrollándose efectivamente tanto en el marco bilateral como en los mecanismos de colaboración multilateral, con muchas nuevas potencialidades y oportunidades, aseguró el embajador de Hanoi en Camberra, Pham Hung Tam.

El embajador de Vietnam en Australia, Pham Hung Tam. (Fuente: VNA)

De acuerdo con el diplomático, esta cooperación es posible gracias a la sólida base de confianza estratégica, los beneficios compartidos y las buenas relaciones políticas actuales, y además, la asociación estratégica integral entre ambas naciones se ha fortalecido de manera fructífera en los últimos tiempos.

En una entrevista concedida a corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en esta capital, manifestó su confianza en que los seis pilares de la asociación estratégica integral bilateral para el período 2024-2027 se implementarán de manera cada vez más efectiva y se seguirá promoviendo con fuerza la cooperación comercial, con vistas a alcanzar pronto los 20 mil millones de dólares por transacción mercantil.



Además, la cooperación en agricultura de alta tecnología, salud, semiconductores, conversión de energía y minerales esenciales podría experimentar nuevos avances, adelantó.

Señaló también que la cooperación en materia de educación y formación mantendrá su ritmo de desarrollo, especialmente cuando Australia aumente el límite de admisión de estudiantes internacionales en 2026.

Vietnam seguirá siendo uno de los principales socios educativos de Australia y la cooperación transfronteriza en materia de formación se diversificará cada vez más, con un fuerte potencial de desarrollo en la capacitación profesional, agregó.



También comentó que la comunidad de residentes vietnamitas en Australia ha realizado muchas contribuciones positivas al desarrollo de la relación entre los dos países en los últimos tiempos, especialmente el equipo de intelectuales, expertos y empresarios de origen vietnamita.



Una comunidad cada vez más unida y fuerte ayudará a elevar una posición de los vietnamitas en el extranjero en la vida política, económica y social del país anfitrión, además de apoyar más activamente la consolidación y el desarrollo de las relaciones bilaterales, detalló.



Según Hung Tam, la Embajada de Vietnam en Australia siempre ha desempeñado activamente su importante tarea política de promover la cooperación entre las partes en todos los ámbitos, sobre todo política, diplomacia, economía, educación, cultura e intercambio popular.



Afirmó que la asociación estratégica integral entre los dos países se está profundizando sobre la base de la confianza estratégica y la comunidad vietnamita aquí desempeña un rol importante en la promoción de la cooperación bilateral en diferentes campos.



En el futuro, la Embajada continuará enfocándose en promover la implementación de los contenidos de cooperación establecidos en el Plan de Acción para el despliegue de la asociación estratégica integral Vietnam-Australia en el período 2024-2027; buscando oportunidades para aprovechar la estrategia económica del Sudeste Asiático de Australia hasta 2040 y la estrategia de mejora de la cooperación económica acordada por ambas partes, puntualizó.



Al comprender a fondo los principales lineamientos y directrices del Partido y del Estado, la Embajada se esforzará por contribuir a la realización efectiva de la Resolución 57-NQ/TW sobre la promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación; la Resolución 59-NQ/TW sobre la integración internacional profunda, y la Resolución 68-NQ/TW sobre el desarrollo sólido del sector económico privado, concluyó./.