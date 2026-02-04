Destacan a ganadores del premio nacional de prensa sobre construcción del Partido

Hanoi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam, asistió hoy en Hanoi a una ceremonia para homenajear a secretarios destacados de células partidistas y anunciar los ganadores del X Premio Nacional de Periodismo sobre la Construcción del Partido, conocido como “la Hoz y el Martillo Dorados”, en ocasión del 96.º aniversario de la fundación de la fuerza política.

El secretario general del PCV, To Lam, y el primer ministro, Pham Minh Chinh, honran a los ganadores del primer premio. (Foto: VNA)

En su discurso, To Lam subrayó el profundo significado histórico del nacimiento del Partido y afirmó que, tras 96 años liderando la Revolución, el PCV se ha mantenido firme en el objetivo de la independencia nacional asociada al socialismo, renovándose y rectificándose de manera constante para fortalecer su capacidad de liderazgo y combatividad.

Señaló que el éxito del XIV Congreso Nacional del PCV constituye una base sólida para que todo el Partido, el pueblo y el Ejército avancen con determinación en la nueva etapa de desarrollo, implementando con éxito la Resolución de la magna cita partidista, con la meta de construir un Vietnam pacífico, independiente, democrático, próspero, civilizado y feliz, con paso firme al socialismo.

Afirmó que los logros alcanzados durante el mandato del XIII Congreso Nacional cuentan con la contribución decisiva de las organizaciones de base del Partido, de cada célula y de cada militante. En ese sentido, destacó el papel de los secretarios de las células partidistas como “núcleos políticos” en la base, “arquitectos” de la organización, gestión y asignación de tareas, y como el “puente” que conecta la voluntad del Partido con las aspiraciones del pueblo.

En relación con la construcción del Partido, el secretario general To Lam resaltó el papel especial de la prensa en la creación de consenso social, así como en la difusión de ejemplos positivos y modelos avanzados, contribuyendo a que las resoluciones partidistas se materialicen en la vida cotidiana.

Tras una década de organización, el Premio “la Hoz y el Martillo Dorados” ha reafirmado el papel del periodismo en la construcción del Partido y del sistema político, indicó. Valoró especialmente las obras periodísticas que han identificado limitaciones y “cuellos de botella” en la labor de construcción y rectificación partidista, fortaleciendo el espíritu de crítica y proponiendo soluciones prácticas.

Secretarios destacados de células del Partido son homenajeados en el evento. (Foto: VNA)

Asimismo, reconoció las contribuciones de los secretarios de células, de los miembros de los comités del Partido y de los profesionales de la prensa, y exhortó a los comités partidistas de todos los niveles a elevar la calidad del equipo de secretarios de base.

También instó a los medios de comunicación a continuar desempeñando el papel de “orden de fuego” y “tambor de batalla” en la implementación de la Resolución del XIV Congreso Nacional del PCV.

En la ocasión, dirigentes del Partido y del Estado entregaron emblemas de honor a 96 secretarios de células partidistas sobresalientes a nivel nacional.

El Premio “la Hoz y el Martillo Dorados” recibió en su décima edición un total de 2.296 obras, de las cuales seis obtuvieron premios A, 13 premios B, 18 premios C, 10 premios temáticos y 35 menciones de consolación; además, se distinguió a 15 colectivos.

Las obras galardonadas abordaron una amplia variedad de temas de actualidad, reflejando el trabajo de construcción y rectificación del Partido, la preparación de las asambleas de los comités partidistas en todos los niveles, la renovación de los métodos de liderazgo y la racionalización del aparato estatal. Muchas de ellas destacaron por su alto nivel crítico y el uso de formatos modernos, generando un notable impacto social./.