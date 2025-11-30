Despiertan potencial turístico de presa en provincia survietnamita

Dong Nai, Vietnam (VNA) - La presa de Phuoc Hoa, de la comuna de Nha Bich, en la provincia survietnamita de Dong Nai, con una superficie de más de 2.000 hectáreas, es considerada con gran potencial para el desarrollo turístico; sin embargo, hasta ahora esta área solo se encuentra en su fase inicial y necesita una planificación adecuada para su explotación óptima.

La presa de Phuoc Hoa. (Fuente: VNA)

El presidente del Comité Popular de la comuna Nha Bich, Nguyen Hong Thai, señaló que la presa cuenta con una amplia superficie de agua, un paisaje natural atractivo y un clima fresco. Además, su ubicación estratégica cerca de las autopistas Gia Nghia – Chon Thanh y Ciudad Ho Chi Minh – Thu Dau Mot – Chon Thanh representa una ventaja clave para atraer turistas e inversionistas interesados en desarrollar servicios turísticos en la zona.

Nguyen Hong Thai indicó que la comuna ha solicitado a la provincia la aprobación de ajustes en el plan general y en la planificación del uso del suelo de la antigua zona de Chon Thanh. Esto incluye la conexión con rutas de transporte estratégicas y el aprovechamiento de vías históricas de la antigua provincia de Binh Duong, como Bau Bang y Bac Tan Uyen, con el objetivo de maximizar el potencial turístico de la presa de Phuoc Hoa.

Expertos económicos destacan que la presa, formada por el río Be que la rodea, con una superficie de agua aproximada de 2.077 hectáreas, es una de nivel 1 nacional, que funciona como fuente de reserva de agua para la región del Sudeste y como cuenca que abastece el agua al embalse Dau Tieng y al río Dong Nai.

Con un paisaje único, la zona posee un gran potencial para el desarrollo de urbanizaciones ecológicas junto al lago, campos de golf combinados con áreas urbanas, servicios turísticos y recreativos, así como parques naturales. Esto contribuiría a la creación de un espacio urbano verde en armonía con la naturaleza.

Los habitantes locales expresan su deseo de que la presa se planifique y se desarrolle turísticamente lo antes posible. Tran Hoai Vu, quien ha trabajado en el cauce del lago durante más de 10 años, señaló que una planificación turística profesional generaría empleo adicional y estimularía el desarrollo económico local.

Mientras tanto, Dang Thi Dong, una residente que vive cerca del lago por largo tiempo, destacó que Phuoc Hoa posee un paisaje hermoso, aire puro y constituye un lugar adecuado para convertirse en un destino turístico de la comuna Nha Bich y de la provincia de Dong Nai.

Con su cercanía a la Ciudad Ho Chi Minh y situada entre dos grandes zonas industriales y urbanas en rápido desarrollo – los barrios de Chon Thanh y Dong Xoai, de la ciudad de Dong Xoai, antigua provincia de Binh Phuoc – se considera que la comuna Nha Bich podría convertirse en un área de desarrollo urbano nuevo en el extremo norte de la provincia de Dong Nai, si se reorienta su planificación y se invierte en proyectos de infraestructura que conecten con el norte de la comuna Phuoc Thanh (de nueva Ciudad Ho Chi Minh). Esto permitirá fortalecer la región norte de Dong Nai y atraer inversiones en áreas como urbanismo ecológico moderno y turismo de recreo./.