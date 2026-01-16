Despiertan la fuerza de la “voluntad del Partido y el apoyo del pueblo” en la Campaña Quang Trung

La Campaña de Quang Trung fue completada con gran rapidez por oficiales y soldados del Comando Militar Provincial de Lam Dong. Foto: VNA

A menos de un mes del Año Nuevo Lunar (Tet), una sensación de urgencia impregna las aldeas del Centro de Vietnam, una región azotada por un año excepcionalmente duro de desastres naturales. Decenas de miles de casas, recién construidas o reparadas, están a punto de terminarse, ofreciendo una renovada esperanza a las familias que se preparan para recibir un Tet bajo techos más seguros.

El año 2025 se recuerda como uno de los más devastadores en cuanto a desastres naturales, con sucesivas tormentas e inundaciones que arrasaron desde las zonas montañosas del norte hasta las regiones central y montañosa central. En el tramo comprendido entre las provincias de Quang Tri y Lam Dong, casi 1.600 casas quedaron completamente destruidas o arrasadas, mientras que más de 34.700 sufrieron graves daños. Las pérdidas a nivel nacional por desastres naturales se estimaron en casi 100 billones de VND (cerca de 4 mil millones de USD), dejando 420 personas muertas o desaparecidas.

Más allá del socorro inmediato, la tarea urgente era una reconstrucción rápida y sostenible para ayudar a las personas a estabilizar sus vidas. A finales de noviembre del año pasado, el Primer Ministro Pham Minh Chinh firmó el Despacho Oficial n.° 234/CD-TTg, lanzando la "Campaña Quang Trung" para reconstruir y reparar rápidamente las viviendas dañadas. La iniciativa, marcada por la urgencia y la determinación, estableció un objetivo claro: nadie debería recibir el Tet sin un hogar.

El Primer Ministro enfatizó que la campaña no es una simple meta de construcción, sino un esfuerzo profundamente humano que refleja la responsabilidad del Partido y el Estado hacia la población.

Completar la campaña antes del Tet no solo garantizará refugio, sino que también brindará un fuerte aliento espiritual, a la vez que constituye un proyecto significativo en la celebración del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam.

Personal militar construye viviendas para las víctimas de las inundaciones en la provincia de Gia Lai. Foto: VNA

Según el Viceministro de Agricultura y Medio Ambiente, Phung Duc Tien, se han implementado rigurosamente todas las directrices, desde el nivel central hasta el local, movilizando a todo el sistema político y maximizando los recursos, construyendo día y noche.

Los Ministerios y las localidades actuaron con rapidez y sin contratiempos. El Ministerio de Construcción emitió 360 diseños de viviendas estándar adaptados a las diferentes regiones y garantizó el suministro de materiales de construcción.

El Ministerio de Finanzas propuso un apoyo gubernamental de 328 mil millones de VND (12,6 millones de USD) para las localidades afectadas. El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, como coordinador general, gestionó y asignó la ayuda nacional e internacional, supervisando de cerca los avances sobre el terreno.

Como resultado, las embajadas y organizaciones internacionales se comprometieron a proporcionar asistencia por valor de 11,5 millones de USD, aliviando significativamente la presión presupuestaria y acelerando la ejecución.

Al 30 de diciembre, se habían completado las reparaciones de 34.759 viviendas dañadas, cumpliendo así el 100 % del objetivo. Al 6 de enero, se habían terminado 1.046 de las 1.597 viviendas de nueva construcción, con todas las unidades restantes en construcción y muchas con un avance superior al 80 %.

Sobre el terreno, las fuerzas armadas desempeñaron un papel fundamental. El Ministerio de Defensa movilizó a casi 250.000 personas y alrededor de 9.000 vehículos, construyendo directamente 619 nuevas viviendas y reparando otras 363, a la vez que proporcionó dinero en efectivo y suministros esenciales.

Junto a ellos, las fuerzas de seguridad pública desplegaron a más de 11.000 agentes, quienes reconstruyeron 420 viviendas completamente derrumbadas con un apoyo de 50 millones de VND por unidad y movilizaron más de 120 mil millones de VND (alrededor de 4,7 millones de USD) en recursos totales.

Con las contribuciones de organizaciones de masas, empresas y ciudadanos de todo el país, la campaña ha encarnado la fuerza de la unidad entre el Partido y el pueblo. Con la llegada del Tet, las hileras de viviendas recién reparadas y reconstruidas son una prueba tangible de solidaridad, restaurando la confianza y ayudando a las comunidades afectadas por las inundaciones a anhelar la reconstrucción de sus vidas./.