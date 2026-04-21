Descubren una singular cascada de 350 metros en nueva cueva de Phong Nha-Ke Bang

Un equipo de exploradores ha descubierto la cueva Cha Ngheo con una cascada interna de 350 metros en el Parque Nacional Phong Nha-Ke Bang. Foto publicada por VNA

Un equipo de exploradores ha descubierto una nueva cueva con una espectacular cascada de unos 350 metros de altura en el interior del Parque Nacional Phong Nha-Ke Bang, en la provincia central de Quang Tri, según informó el 20 de abril la administración del parque.



Los datos preliminares apuntan a que la cueva presenta un descenso vertical de alrededor de 350 metros. Un arroyo que cae desde la parte superior hasta el fondo genera una imponente cascada interna, un fenómeno natural poco común que rara vez se observa en sistemas cavernarios.



Los expertos precisaron que la exploración aún no ha concluido y que quedan varias zonas por investigar, por lo que todavía no se dispone de una evaluación completa.



Las autoridades señalaron que en los próximos meses se realizarán estudios y expediciones más detalladas, y que la información específica sobre la cueva y su singular cascada será divulgada oficialmente más adelante.



Phong Nha-Ke Bang, conocido como el «reino de las cuevas», alberga más de 425 cavidades descubiertas, de las cuales unas 50 están habilitadas para el turismo. Entre ellas destaca la Son Doong, situada en la zona central del parque, considerada la cueva más grande del mundo y dotada de un sistema de ríos subterráneos.



Aunque varias cuevas de la zona cuentan con corrientes de agua, la formación de una cascada de cientos de metros en el interior de una cueva se considera extremadamente inusual./.