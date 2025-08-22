Descubren especies raras en la provincia vietnamita de Dak Lak

Dak Lak, Vietnam (VNA) — Una reciente encuesta de biodiversidad ha revelado una abundancia de especies raras y en peligro de extinción en la Reserva Natural de Ea So y la Junta de Gestión del Bosque de Protección de la Cuenca Krong Nang, en la provincia central vietnamita de Dak Lak.

Faisán de Edwards (Lophura edwardsi) en la Reserva Natural de Ea So. Foto: VNA

Tragúlido de lomo plateado (Tragulus versicolor)en la Reserva Natural de Ea Soô. Foto: VNA

Los hallazgos fueron anunciados oficialmente el 20 de agosto en una ceremonia organizada conjuntamente por la Reserva Natural de Ea So y el Centro para la Conservación y Desarrollo de la Naturaleza, bajo la Unión de Asociaciones de Ciencia y Tecnología de Vietnam.

Tras más de dos meses de estudios de campo y expediciones con cámaras trampa, los investigadores documentaron 789 especies de plantas vasculares pertenecientes a 148 familias y 494 géneros, incluyendo una clasificada como críticamente en peligro, nueve en peligro y 11 casi amenazadas.

Los expertos también catalogaron 179 especies de aves de 19 órdenes y 54 familias, ocho de ellas incluidas en el Libro Rojo de Vietnam, y registraron 30 especies de mamíferos, de las cuales 22 se consideran amenazadas a nivel nacional. Además, el equipo encontró 48 especies de reptiles y anfibios de 12 familias y dos órdenes, con 22 especies catalogadas en el Libro Rojo.

La Junta de Gestión del Bosque de Protección de la Cuenca Krong Nang también aportó tesoros biológicos propios, con 639 especies de plantas vasculares pertenecientes a 116 familias y 443 géneros.

La fauna del sitio incluyó 54 especies de reptiles y anfibios de 19 familias y cuatro órdenes, 14 de ellas en el Libro Rojo de Vietnam, junto con nueve especies de mamíferos de seis familias y cinco órdenes, dos de las cuales están catalogadas en el Libro Rojo. La diversidad de aves alcanzó 125 especies de 17 órdenes y 45 familias, incluyendo cinco especies del Libro Rojo.

Entre los hallazgos más destacados se encuentra el redescubrimiento de varias especies raras de mamíferos en Ea So, como el águila pescadora menor (Icthyophaga humilis), que no se había visto en la zona durante más de dos décadas, y el ciervo ratón de Vietnam (Tragulus versicolor), una especie críticamente en peligro previamente documentada solo en la provincia de Khanh Hoa, la antigua provincia de Ninh Thuan (actualmente parte de Khanh Hoa) y la provincia de Phu Yen (ahora parte de Dak Lak).

El director de la Reserva Natural de Ea So, Le Minh Tien, destacó el alcance integral de la encuesta para evaluar la biodiversidad en toda el área forestal bajo la gestión de la reserva.

Describió los hallazgos como recursos invaluables que ayudarán a la autoridad a diseñar estrategias más efectivas de manejo forestal y conservación de la biodiversidad en los próximos años.

La Reserva Natural de Ea So abarca 26.848 hectáreas, mientras que la Junta de Gestión del Bosque de Protección de la Cuenca Krong Nang se extiende por 7.800 hectáreas. Ambas unidades están en proceso de fusión y mejora para formar un parque nacional./.