Deporte fortalece unidad de comunidad vietnamita en Cuba

La Habana (VNA)- La Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh en Cuba, en coordinación con la Embajada de Vietnam en Cuba, organizó un torneo de fútbol del Año Nuevo Lunar 2026 para fortalecer la solidaridad entre la comunidad vietnamita que vive, estudia y trabaja en Cuba.

Miembros de la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh en Cuba izan la bandera nacional. Foto: VNA

En el torneo anual participaron estudiantes y representantes de la comunidad vietnamita, incluyendo personal y empleados de la Embajada de Vietnam y sus hijos, la Agencia Vietnamita de Noticias, empresas, expertos y vietnamitas residentes en Cuba.

Al inaugurar el evento, el embajador de Vietnam en Cuba, Le Quang Long, destacó la importancia del evento deportivo, que contribuye a fortalecer la solidaridad de la comunidad vietnamita, especialmente durante la difícil situación actual de Cuba.

Expresó su deseo de que la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh en Cuba continúe organizando actividades deportivas, culturales y educativas para fomentar la salud, el espíritu y el conocimiento de los estudiantes.

Confió en que los estudiantes se conviertan en buenos ciudadanos que contribuyan a la construcción y el desarrollo de un Vietnam próspero y fuerte.

Con un espíritu de juego limpio y el apoyo entusiasta del público, los equipos participaron en la competencia con gran entusiasmo y férrea determinación.

Al final de las rondas, el equipo empresarial, compuesto por gerentes y empleados de empresas vietnamitas que operan en Cuba, ganó el campeonato.

El secretario del Comité de la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh en Cuba, Bui Tuan Minh, compartió que el evento tiene como objetivo unir a los estudiantes, así como a la comunidad vietnamita en Cuba a través de actividades deportivas./.