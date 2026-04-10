Delegación de alto nivel vietnamita rinde tributo en monumentos emblemáticos de Camboya

Hanoi (VNA) - En el marco de su visita oficial a Camboya, el miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, depositó hoy ofrendas florales en el Monumento a la Independencia, el Memorial del difunto Rey Norodom Sihanouk y el Monumento a la Amistad Camboya–Vietnam en Phnom Penh.

El miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu, deposita ofrendas florales en el Memorial del difunto Rey Norodom Sihanouk (Fuente: VNA) También estuvieron presentes los miembros del Buró Político del PCV, a saber, la secretaria del Comité Central del Partido y presidenta del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam, Bui Thi Minh Hoai; el ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung; el director de la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh, Doan Minh Huan; la vicepresidenta de la Asamblea Nacional y presidenta de la Asociación de Amistad Vietnam–Camboya, Nguyen Thi Thanh, junto con otros integrantes oficiales de la delegación.



El Monumento a la Independencia es una obra arquitectónica que conmemora el día de la liberación de Camboya, rinde homenaje y reconoce a los ciudadanos camboyanos que se han sacrificado por la Patria, y es además escenario habitual de importantes ceremonias nacionales.

El Memorial del difunto Rey Norodom Sihanouk fue erigido para honrar la memoria del monarca (1922–2012), quien reinó Camboya en distintas etapas, atravesó el golpe de Estado de 1970 y el genocidio del régimen de Pol Pot hasta el restablecimiento de la paz en el país, tras lo cual abdicó en favor del Rey Norodom Sihamoni. El fallecido Rey Norodom Sihanouk fue un gran amigo del Partido, el Estado y el pueblo de Vietnam.



El Monumento a la Amistad Camboya–Vietnam, símbolo de la solidaridad y la amistad entre ambos países, fue construido para expresar gratitud a los soldados voluntarios vietnamitas que cumplieron su noble misión internacionalista, contribuyendo a liberar al pueblo camboyano del genocidio./.