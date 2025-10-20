Décimo período de sesiones del Parlamento de la XV Legislatura: inicio de nueva fase de desarrollo

Hanoi (VNA) - El décimo período de sesiones de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Vietnam de la XV Legislatura no solo representa un balance del mandato anterior, sino que también da inicio a una nueva etapa de desarrollo, destacó el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, subrayó hoy el presidente del Parlamento, Tran Thanh Man, al pronunciar el discurso inaugural de este evento.



El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, habla en el décimo período de sesiones de la XV Asamblea Nacional (Foto: VNA)



El evento contó con la participación de destacados líderes como el secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam, el presidente Luong Cuong, el primer ministro Pham Minh Chinh, además de numerosos dirigentes y exdirigentes del Partido, el Estado, el Frente de la Patria y representantes de organizaciones internacionales.



En su intervención, Tran Thanh Man destacó que esta reunión se realiza en un contexto donde el país está decidido a superar dificultades, cumplir con éxito los objetivos socioeconómicos y consolidar logros para preparar el XIV Congreso Nacional del PCV.



Señaló que durante casi 40 días hábiles, el Parlamento evaluará y decidirá sobre 66 temas y grupos de asuntos. En materia legislativa, dijo, el órgano debatirá y aprobará 49 leyes y cuatro resoluciones, la mayor carga legislativa desde el inicio de la XV Legislatura.

Estas normativas abordarán asuntos clave como tierra, inversión, medio ambiente, energía, mercado inmobiliario y bonos corporativos, entre otros, con el fin de impulsar la innovación y mejorar la calidad de vida de la población.



La AN también evaluará los informes gubernamentales sobre los resultados de la implementación del plan de desarrollo socioeconómico, el presupuesto estatal y el plan de inversión pública para 2025; además de analizar la ejecución de las resoluciones sobre el plan quinquenal de desarrollo socioeconómico 2021-2025, la reestructuración económica, la inversión pública a mediano plazo, las finanzas nacionales y la gestión de la deuda pública.

Con base en estos análisis, el órgano legislativo considerará y decidirá sobre el plan de desarrollo socioeconómico, las estimaciones del presupuesto estatal, los planes de asignación del presupuesto central y el plan de inversión pública para 2026; así como el plan financiero quinquenal nacional y el plan de inversión pública a mediano plazo para 2026-2030.



Además, revisará y aprobará los ajustes al plan maestro nacional para el período 2021-2030; ratificará los acuerdos en materia de asuntos exteriores propuestos por el Presidente del Estado; y tomará decisiones sobre asuntos de personal dentro de su competencia.



La agenda de la sesión también contempla tiempo para que el Parlamento debata y aporte observaciones sobre los borradores de documentos que serán presentados al XIV Congreso Nacional del Partido.



En un gesto especial, Tran Thanh Man expresó sus condolencias a las comunidades afectadas por los recientes desastres naturales, reconoció la labor de las fuerzas de socorro y solicitó al Gobierno y las autoridades locales continuar apoyando y perfeccionar las políticas de prevención de desastres y respuesta al cambio climático.



Con el lema «Innovación, democracia, disciplina, responsabilidad y eficiencia», el dirigente parlamentario instó a los diputados a concentrarse, a aportar toda su experiencia e inteligencia, siempre en beneficio de la patria y el pueblo. Además, citó al Secretario General To Lam, quien dijo el 2 de septiembre de 2025 en la histórica Plaza Ba Dinh: «No existe obstáculo ni razón que pueda impedirnos alcanzar la paz, la prosperidad y el desarrollo duradero de nuestra nación»./.