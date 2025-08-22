Datos y IA: Impulso para el crecimiento sostenible de las empresas vietnamitas

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- En el marco de la Exposición Internacional de Innovación INNOEX 2025, efectuada en Ciudad Ho Chi Minh, el "Foro de Innovación" reunió a miles de líderes empresariales y fondos de inversión internacionales.

El evento fue organizado el 21 de agosto por la Asociación de Jóvenes Empresarios de Ciudad Ho Chi Minh (YBA), el Centro de Apoyo a Jóvenes Emprendedores de dicha urbe (BSSC) y la Compañía de Promoción de Inversiones y Apoyo Empresarial (IBP).





Datos: Un activo estratégico para las empresas

Pham Huynh Quang Hieu, subdirector del Departamento de Ciencia y Tecnología de Ciudad Ho Chi Minh, destacó que los datos se están convirtiendo en un activo estratégico clave, que impacta directamente en la competitividad de las empresas y las naciones. Los datos están presentes en todas partes: desde transacciones e interacciones hasta actividades digitales.

A su vez, la inteligencia artificial (IA) ha emergido como una herramienta poderosa para transformar los datos crudos en conocimiento y generar valor práctico para las empresas, señaló.

“Si los datos son la materia prima, la IA es la herramienta de procesamiento, y el conocimiento del cliente es el puente para convertir los datos en ganancias”, dijo.

La integración efectiva de datos, IA y comprensión del cliente permite a las empresas identificar necesidades ocultas, personalizar productos, optimizar costos y, lo más importante, construir relaciones sostenibles con los clientes.

La experiencia demuestra que muchas empresas pioneras han utilizado los datos y la IA para obtener ventajas competitivas. En el sector bancario, por ejemplo, la IA se emplea para analizar transacciones, prevenir fraudes y diseñar productos financieros personalizados. En el comercio minorista, la IA optimiza la disposición de productos, incrementando los ingresos y reduciendo el inventario.

Datos, IA y conocimientos no son solo teorías; son un "apalancamiento" poderoso para el crecimiento sostenible, afirmó el funcionario.

Ciudad Ho Chi Minh se está concentrando en la implementación de la Resolución 57 sobre avances en ciencia y tecnología, innovación y transformación digital a nivel nacional. El objetivo de la es que, para el 2030, la economía digital represente el 40% del Producto Interno Bruto Regional.

Para lograr esta visión, Hieu subrayó la importancia de una estrategia a largo plazo, la creación de un ecosistema de IA a lo largo de la cadena de valor, y, especialmente, el énfasis en el desarrollo de personas.

Las empresas deben centrarse en formar equipos de científicos de datos, expertos en IA y dotar de habilidades digitales a todos sus empleados, recomendó, y subrayó la necesidad de mantener valores sostenibles, como el cumplimiento de la ley, la protección de la privacidad y la transparencia.

IL-Dong Kwon, director general del Boston Consulting Group (BCG) en Vietnam, compartió los desafíos que enfrentan las empresas al convertir los datos en valor práctico.

Según el ejecutivo, existen tres factores clave que pocas empresas en el mundo logran implementar: identificar qué datos tienen valor, convertir los datos en conocimientos accionables a través de la IA, y desarrollar capacidades internas con equipos y procesos efectivos para aprovechar los datos.

Kwon también enfatizó que los datos solo son realmente valiosos cuando se convierten en decisiones empresariales, nuevos servicios y experiencias personalizadas. Esto requiere una combinación de tecnología, personas y, especialmente, una cultura de datos dentro de las empresas.

En la sesión sobre innovación con IA en el borde, Sudeepto Roy, representante de Qualcomm, compartió cómo la IA está transformando el mundo de la tecnología. Los dispositivos modernos, desde teléfonos móviles y automóviles hasta gafas XR, pueden aprovechar la IA directamente en el dispositivo, creando aplicaciones multicanal que abarcan texto, imágenes, video y datos biométricos.

La IA en el borde no solo ayuda a ahorrar recursos y energía, sino que también ofrece experiencias instantáneas, mayor seguridad y escalabilidad para los usuarios. Con el rápido crecimiento de aproximadamente 30 mil millones de dispositivos en el borde a nivel mundial, la IA en el borde promete convertirse en una herramienta esencial para generar valor real para la sociedad.

Emprendimiento y generación de beneficios sostenibles

Luong Duy Hoai, fundador de Ahamove, compartió su experiencia en el emprendimiento, desde identificar oportunidades en el mercado de comercio electrónico incipiente en Vietnam hasta utilizar la tecnología para acelerar el desarrollo.

Aseguró que el activo estratégico de una startup no solo es la tecnología, sino también la capacidad de convertir los datos y la tecnología en una ventaja competitiva a largo plazo.

Los datos son la materia prima, pero cómo los integras y usas es el factor decisivo para generar ganancias, analizó.

También destacó que las estrategias de ganancias a corto plazo deben optimizar la operación, mientras que las estrategias a largo plazo deben invertir en datos, personas y la cultura empresarial.

Le Hong Minh, presidente de VNG, ofreció su perspectiva sobre la innovación, afirmando que si no se vincula con la capacidad de generar valor real y flujo de efectivo sostenible, la innovación puede convertirse fácilmente en un juego costoso.

Minh subrayó que, para tener éxito en el mercado, las empresas vietnamitas deben tener una visión global y competir según estándares internacionales, de lo contrario, será difícil para ellas sobrevivir a largo plazo, incluso en su propio mercado./.