Datos, base del desarrollo del ecosistema de turismo inteligente en Vietnam

Visitantes interactúan con pantallas táctiles en Van Mieu-Quoc Tu Giam. FOTO: CONG DAT/VNP

Los datos se están consolidando como un recurso estratégico para el desarrollo del turismo inteligente en Vietnam, al mejorar la gestión, optimizar los servicios y fortalecer la competitividad del sector, en línea con la estrategia nacional de transformación digital.



Durante los primeros seis meses de 2026, Vietnam recibió más de 12,2 millones de visitantes internacionales, un incremento interanual del 14,8%, mientras que el turismo interno alcanzó unos 81 millones de viajes. Los ingresos del sector ascendieron a unos 21,8 mil millones de dólares, según la Autoridad Nacional de Turismo de Vietnam.



Pese a estos resultados, las autoridades consideran que aún existen desafíos relacionados con la duración de la estancia, el gasto promedio y la tasa de retorno de los visitantes internacionales, lo que hace necesario contar con un sistema de datos integrado que permita mejorar la planificación y la calidad de los servicios.



Actualmente, el país dispone de un gran volumen de información procedente de inmigración, aviación, transporte, alojamiento, comercio electrónico, pagos y telecomunicaciones. Sin embargo, estos datos permanecen dispersos entre ministerios, localidades y empresas, lo que limita su aprovechamiento.



Para superar esta situación, el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo impulsa un ecosistema nacional de datos turísticos basado en el modelo “1+34+N”, orientado a garantizar información precisa, actualizada, interoperable y de uso compartido.



En este esquema, el “1” corresponde a la plataforma nacional de datos turísticos coordinada por el Ministerio; “34” representa las bases de datos de las 34 provincias y ciudades del país; y “N” engloba a ministerios, organismos, empresas y otras entidades participantes.





El subdirector de la Autoridad Nacional de Turismo de Vietnam, Pham Van Thuy, interviene en el seminario "Turismo en Vietnam - Aplicación de la IA para un desarrollo rápido y sostenible", el 9 de abril de 2026. Foto: Phuong Thanh - VNA

Según el subdirector de la Autoridad Nacional de Turismo de Vietnam, Pham Van Thuy, la transformación digital del turismo no consiste únicamente en incorporar tecnología, sino en reestructurar integralmente la gestión, las operaciones y la experiencia del visitante, con los datos como infraestructura central del ecosistema turístico inteligente.



El plan prevé que entre 2026 y 2027 se integren las bases de datos existentes para crear un sistema centralizado. A partir de 2027, se avanzará en la adopción de estándares comunes y mecanismos de intercambio de información entre las distintas entidades.



En los últimos años, Vietnam ha desarrollado diversas plataformas digitales compartidas, entre ellas la base nacional de datos turísticos, el sistema de estadísticas del sector, el panel de gestión turística (Dashboard), la aplicación Vietnam Travel, la Tarjeta Nacional de Turismo, el sistema interoperable de boletos electrónicos y plataformas de guías multimedia.



Las autoridades subrayan que la construcción de plataformas comunes permitirá reducir costos para las localidades y las empresas, mejorar la conectividad de la información y ofrecer servicios más eficientes y personalizados a los viajeros.



De acuerdo con Pham Van Thuy, la estrategia se basa en el principio de que el Gobierno central desarrolla la infraestructura digital, las localidades la implementan, las empresas la aprovechan y los turistas son los principales beneficiarios.



La combinación de luz, sonido e historia crea una experiencia integral en Van MieuQuoc Tu Giam. FOTO: CONG DAT/VNP



Asimismo, destacó la necesidad de reforzar la promoción digital, aplicar inteligencia artificial para personalizar las campañas de marketing y fortalecer la capacitación en transformación digital para garantizar un desarrollo sostenible del turismo./.