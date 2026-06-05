Da Nang y Phu Quoc consolidan el liderazgo del turismo de verano en Vietnam en 2026

Turistas extranjeros disfrutan la playa de Khem, en la Zona Económica Especial de Phu Quoc, provincia de An Giang. (Foto: VNA)

El turismo de verano en Vietnam registra un fuerte dinamismo en 2026, con los destinos costeros de Phu Quoc y Da Nang a la cabeza de las preferencias de los viajeros nacionales, en un contexto de mayor planificación anticipada, auge de las reservas online y creciente demanda de experiencias de alto valor, según datos de la plataforma Traveloka.



En plena temporada alta y con las vacaciones escolares en curso, la demanda de servicios turísticos nacionales continúa creciendo con fuerza, especialmente hacia destinos de playa y grandes centros urbanos. Los datos de Traveloka muestran que los turistas vietnamitas priorizan cada vez más las escapadas a islas y zonas costeras de calidad, así como las estancias en ciudades y los viajes vinculados a eventos y festivales.



El análisis del mercado indica que, durante los meses de junio y julio, el turismo interno se concentra principalmente en destinos costeros destacados y grandes áreas metropolitanas. Al mismo tiempo, se consolida la tendencia hacia complejos turísticos de alto nivel y experiencias culturales asociadas a eventos y actividades especiales.



De forma cada vez más clara, los viajeros muestran un comportamiento más planificado. Reservan con mayor antelación y aprovechan las campañas promocionales de temporada alta, lo que refleja un cambio en el patrón de consumo turístico hacia una mayor optimización de costes y experiencias.



La directora de Traveloka Vietnam, Huynh Thi Mai Thy, señaló que “este verano observamos a una generación de viajeros vietnamitas más proactiva y decidida en la planificación de sus viajes, que considera los desplazamientos nacionales como parte de su estilo de vida y como una necesidad de recarga de energía”.



Ante el aumento de la demanda, numerosas empresas del sector han lanzado campañas promocionales para estimular el mercado estival. En este contexto, Traveloka implementó la campaña “Mega sale 6/6 - Summer deals up to 666K”, vigente del 1 al 7 de junio, con descuentos en vuelos, hoteles y actividades turísticas, facilitando a los usuarios la optimización de sus gastos de viaje.



En el ámbito internacional, los datos también reflejan un creciente interés de los turistas vietnamitas por destinos regionales, impulsado por grandes eventos de entretenimiento, festivales musicales y giras artísticas. Tailandia se mantiene como el destino extranjero más popular, seguida de Singapur y Malasia.



En el plano nacional, Phu Quoc, Da Nang y las principales ciudades como Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh continúan liderando las preferencias del turismo de verano de 2026. Además, se intensifica la preferencia por destinos con buena conectividad aérea y terrestre.



Las zonas costeras muestran un crecimiento especialmente destacado. Phu Quoc encabeza el ranking con un aumento del 56 % en las búsquedas de vuelos, seguido de Con Dao con un 42 %, confirmando la fuerte demanda de vacaciones de playa de alta calidad durante la temporada de calor.



Da Nang refuerza su posición como uno de los principales destinos turísticos del verano, al liderar la lista de alojamientos más reservados en Traveloka y registrar un fuerte crecimiento en la compra de billetes de avión nacionales. La ciudad ha sido además reconocida por Lonely Planet como el segundo mejor destino de verano en Asia, mientras que el Festival Internacional de Fuegos Artificiales de Da Nang (DIFF 2026) fue incluido por Travel + Leisure entre los nueve festivales de verano más destacados del mundo.



En el segmento de escapadas cortas, Ciudad Ho Chi Minh y Hanoi se mantienen entre los destinos nacionales más buscados, reflejando la demanda de viajes urbanos de corta duración. Vung Tau también emerge como un destino en auge gracias a la tendencia de los viajes en coche propio, mientras que Nha Trang, Quy Nhon y Mui Ne conservan su atractivo en la temporada alta.



Según Huynh Thi Mai Thy, el objetivo de las plataformas digitales de viajes es simplificar la experiencia del usuario. “A través de una plataforma integrada, ofrecemos una experiencia más fluida en cada etapa de la planificación, desde la conexión con servicios aéreos hasta las opciones de alojamiento de alta calidad en el destino”, afirmó./.