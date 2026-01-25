Da Nang se consolida como centro financiero y tecnológico regional en Vietnam

La oficina ejecutiva de IFC Da Nang está ubicada en el edificio Software Park No. 2. (Fuente: VNA)

Da Nang, ciudad costera del centro de Vietnam, entra en una etapa de desarrollo especialmente prometedora impulsada por la combinación de una infraestructura moderna y el establecimiento de un Centro Financiero Internacional (IFC, por sus siglas en inglés).

La puesta en marcha de grandes proyectos de infraestructura, junto con la orientación estratégica hacia la creación de un polo financiero y tecnológico, está generando un nuevo atractivo para el mercado inmobiliario, con oportunidades de crecimiento no solo a corto plazo, sino también de forma sostenible.

Según Nguyen Quoc Anh, subdirector general de la plataforma inmobiliaria batdongsan.com.vn, el desarrollo del IFC en Da Nang no se limita a atraer grandes instituciones financieras, sino que representa un paso clave para fomentar los servicios financieros digitales y el ecosistema fintech.

Gracias a sus ventajas en infraestructura digital y a un entorno de vida favorable, la ciudad cuenta con condiciones propicias para atraer importantes flujos de capital de empresas financieras, especialmente aquellas vinculadas a la tecnología y a las finanzas digitales.

El proyecto del IFC se desplegará en tres fases. La primera incluye la construcción de una torre de oficinas de unos 27.000 metros cuadrados, destinada a captar instituciones financieras, empresas fintech y actividades de prueba de modelos de activos digitales. En las fases posteriores se desarrollarán zonas costeras y parques de software, avanzando progresivamente hacia la consolidación de un centro financiero y tecnológico de alcance internacional, al tiempo que se habilitan espacios para productos inmobiliarios de alta gama dirigidos a expertos nacionales e internacionales.

Paralelamente a la formación del IFC, se acelera la ejecución de grandes proyectos de infraestructura, entre ellos la Zona de Libre Comercio de Da Nang (FTZ). Con una extensión de hasta 1.881 hectáreas, la FTZ permitirá simplificar los trámites aduaneros, aplicar incentivos fiscales y establecer una conexión directa con el Puerto de Lien Chieu y el Parque de Alta Tecnología.

Otro proyecto clave es el puerto de aguas profundas de Lien Chieu, cuya finalización está prevista para 2026. Esta infraestructura aliviará la presión sobre el Puerto de Tien Sa y se perfila como una importante puerta de entrada logística para la región central del país.

Los especialistas señalan que el mercado inmobiliario de Da Nang muestra señales claras de recuperación, respaldadas por un entorno macroeconómico estable, la mejora del marco jurídico y el impulso de la inversión en infraestructura. Para el período 2025-2027 se prevé la incorporación de más de 12.000 nuevos apartamentos, mientras que el segmento de terrenos urbanos mantiene una fuerte demanda, con un precio primario medio cercano a los 7.960 dólares por metro cuadrado.

Más allá de los segmentos residencial e industrial, Da Nang continúa consolidándose como el principal centro del mercado inmobiliario turístico del centro de Vietnam. Se espera que la legalización de los derechos de propiedad de los hoteles condominios (condotel) genere un impulso significativo para este segmento, estimulando el aumento de la oferta de condoteles y villas frente al mar en el próximo período.

Los expertos confían en que Da Nang mantenga su trayectoria de desarrollo y refuerce su papel como centro financiero internacional, al tiempo que atrae inversiones en los sectores inmobiliario, tecnológico y financiero. La infraestructura integrada, los proyectos de gran envergadura y el sólido crecimiento del sector financiero se perfilan como los principales motores del mercado inmobiliario de la urbe en los próximos años./.