Da Nang registra crecimiento de sectores de servicios y comercio minorista por temporada turística alta

Foto ilustrativa. Fuente: VNA

La ciudad centrovietnamita de Da Nang inauguró su temporada de promoción de verano 2026 con un programa masivo de promoción comercial que se extenderá hasta el 31 de agosto, a fin de estimular el consumo, dinamizar el mercado para residentes y turistas, y consolidar el crecimiento económico local de dos dígitos para el presente año.



Los mercados tradicionales de esta urbe se han convertido en focos de atracción para visitantes nacionales e internacionales. En el mercado de Han, ubicado en pleno centro urbano, se ejecuta una campaña de incentivos del 25 de mayo al 25 de junio en la que compras superiores a los 12 dólares otorgan boletos con premios directos consistentes en especialidades locales y recuerdos.



Los comerciantes de este enclave garantizan el abastecimiento de productos con origen certificado y precios fijos regulados, actuando además como promotores de la cultura hospitalaria de la localidad, mientras que las autoridades municipales proyectan consolidar para 2030 un sistema de 11 mercados turísticos piloto distribuidos principalmente a lo largo del río Han y la costa este.



Por su parte, el mercado de Con registra un incremento de entre 30% y 40% en la afluencia de compradores, especialmente de las provincias del norte del país. Ante la temporada alta vacacional y la celebración del Festival Internacional de Fuegos Artificiales de Da Nang (DIFF) 2026, la administración de este recinto instó a los locatarios a reforzar los inventarios, intensificando simultáneamente las inspecciones de calidad de las mercancías y de seguridad alimentaria para proyectar una imagen civilizada ante los turistas.



El calendario institucional de la temporada incluye múltiples ferias presenciales y virtuales, entre las que destacan la Feria de Productos Vietnamitas de Da Nang 2026 dedicada a artículos del programa OCOP (Cada comuna, un producto); el festival de descuentos en marcas reconocidas; la feria de comercio electrónico en la Plaza de Song Hoai; y la exposición de producción industrial rural.



Asimismo, el mercado nocturno de Son Tra acogerá desde el 11 de julio una muestra especial de Ginseng de Ngoc Linh y hierbas medicinales complementada con actividades culturales callejeras, y el ciclo concluirá con la Feria Internacional del Corredor Económico Este-Oeste (EWEC), programada del 12 al 17 de agosto con unos 350 estands nacionales y extranjeros.



En el sector de las grandes superficies, cadenas como el supermercado GO Da Nang aplican rebajas directas, promueven especialidades regionales e implementan dinámicas comerciales con combos de desayuno gratuitos y sorteos de obsequios.



De acuerdo con el Departamento de Industria y Comercio municipal, las empresas participantes en estas campañas estivales están autorizadas a aplicar descuentos máximos de hasta el 100% del valor de los bienes y servicios.



El sector comercial y de servicios de la ciudad mantiene una expansión constante. Datos de la Oficina de Estadísticas local indican que el valor acumulado del comercio minorista de mercancías en los primeros cinco meses de 2026 alcanzó los 2,695 mil millones de dólares, lo que representa el 57,9% del total del comercio minorista y de los servicios de consumo, equivaliendo a un repunte interanual del 22,1%.



Las autoridades evaluaron que las actividades comerciales muestran una tendencia de reconversión hacia la mejora de la calidad, una mayor aplicación tecnológica y la diversificación de la oferta, consolidando al sector como el motor principal del desarrollo socioeconómico de Da Nang./.