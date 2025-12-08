Da Nang, reconocida como la Ciudad Inteligente de Vietnam en 2025

Da Nang, Vietnam (VNA) – Da Nang fue reconocida como la Ciudad Inteligente de Vietnam 2025, el máximo y único galardón nacional entregado este año por la Asociación de Software y Servicios de la Tecnología de Información de Vietnam (VINASA).

El anuncio se realizó el 6 de diciembre, tras una fase final de evaluación en la que expertos independientes revisaron las candidaturas de provincias y ciudades de todo el país.

El jurado, presidido por el exministro de Ciencia y Tecnología Nguyen Quan, destacó a las localidades que demostraron avances sobresalientes en transformación digital y construcción de modelos urbanos inteligentes.

Da Nang se impuso al lograr la puntuación más alta en tres categorías clave: gobernanza inteligente, atractivo para startups innovadoras y desarrollo de un entorno urbano verde.

Según VINASA, estos resultados reflejan el compromiso sostenido de la ciudad por priorizar servicios orientados a los residentes y expandir el uso de tecnologías digitales en la gestión pública.

Durante la última década, Da Nang se ha consolidado como líder nacional en la aplicación de inteligencia artificial (IA) a los servicios públicos. Actualmente opera un centro integrado de monitoreo urbano, plataformas de análisis de big data y sistemas basados en IA para supervisar el tráfico, la calidad del aire y la seguridad.

La ciudad también incorpora asistentes virtuales para brindar información a los ciudadanos, herramientas digitales que orientan sobre trámites administrativos y plataformas capaces de analizar la opinión pública en línea.

El ecosistema de innovación local se ha fortalecido gracias a la cooperación entre universidades, parques tecnológicos e incubadoras de startups, lo que ha impulsado nuevas aplicaciones de IA enfocadas en resolver desafíos urbanos.

De cara al período 2026-2030, Da Nang prepara una estrategia que coloca a la IA como pilar central para el crecimiento de la economía digital. Con nuevos laboratorios, centros de I+D y espacios de prueba regulatoria, la ciudad aspira a convertirse en un centro urbano sostenible, innovador y uno de los lugares más habitables de Vietnam./.