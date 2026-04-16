Da Nang recibe el primer vuelo procedente de Vladivostok

Nguyen Thi Duyen, representante de Anex Tour Vietnam, obsequia un sombrero cónico tradicional a una visitante rusa. (Foto: tuoitre.vn)

El Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de Da Nang, en coordinación con la Empresa de Viajes y Comercio Anex Vietnam (SRL) (Anex Tour Vietnam), dio la bienvenida hoy al primer vuelo procedente de Vladivostok, Rusia, marcando el arranque de un programa destinado a impulsar la llegada de turistas desde Rusia y la Comunidad de Estados Independientes (CEI) a la ciudad central durante el verano de 2026.



El vuelo aterrizó a las 14:05 en el Aeropuerto Internacional de Da Nang con cerca de 220 pasajeros a bordo, quienes eligieron este destino costero para sus vacaciones.



De acuerdo con el plan, el programa se desarrollará del 16 de abril al 23 de octubre, conectando Da Nang con ocho ciudades de Rusia, la CEI y Bielorrusia. Se prevé recibir alrededor de 25.500 visitantes, con una frecuencia máxima de 36 vuelos al mes, equivalente a unos 4.800 pasajeros mensuales.



En el período de mayor demanda, del 15 de mayo al 30 de septiembre, Anex Tour Vietnam tiene previsto ampliar su capacidad operativa, elevando el número de visitantes hasta unos 11.000 al mes y generando una demanda de alojamiento estimada en 1.800 habitaciones por noche.

Visitanten llegan al Aeropuerto Internacional de Da Nang. (Foto: tuoitre.vn)

Nguyen Thi Hoai An, subdirectora del Departamento Municipal de Cultura, Deportes y Turismo, señaló que la recepción del vuelo inaugural incluyó diversas actividades, como una ceremonia de bienvenida, entrega de flores y recuerdos, presentaciones de danza del león y cobertura mediática, con el fin de ofrecer una primera impresión positiva a los visitantes.



Se espera que la expansión de las operaciones hacia los mercados de Rusia y la CEI contribuya de manera significativa a la recuperación del turismo internacional, impulse el crecimiento del sector en la ciudad y optimice el rendimiento de los servicios de alojamiento y atención al visitante.



En los próximos meses, Anex Tour Vietnam continuará coordinándose con las autoridades, aerolíneas y proveedores de servicios para mejorar la calidad de la oferta turística, diversificar mercados y atraer a un mayor número de visitantes internacionales a Da Nang./.