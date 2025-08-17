Da Nang invierte con fuerza en la industria de semiconductores

Da Nang, Vietnam (VNA)- En el marco de la Estrategia de desarrollo de la industria de semiconductores de Vietnam hasta 2030, con visión a 2050, la ciudad costera de Da Nang se ha propuesto convertirse en uno de los tres principales centros nacionales de microcircuitos, vinculando la formación de recursos humanos de alta calidad con el desarrollo del ecosistema de semiconductores.

Expertos intercambian sobre el teme. (Fuente: VNA)

El proyecto del Laboratorio para la producción de tecnologías avanzadas de encapsulado (Fab-Lab), promovido por la empresa VSAP LAB, comenzó su construcción en el Parque de Software Da Nang número 2, dentro de la Zona de Tecnologías de la Información concentrada. Este modelo pionero en Vietnam materializa la Resolución 57-NQ/TW y la Decisión 1018/QD-TTg.

Con una inversión aproximada de 72 millones de dólares, el Fab-Lab se levanta sobre dos mil 288 metros cuadrados y cuenta con más de cinco mil 700 metros cuadrados de superficie útil. Su puesta en marcha está prevista para el cuarto trimestre de 2026, con una capacidad de 10 millones de productos anuales en dos áreas: laboratorio y planta, orientadas tanto al mercado interno como al internacional.

El encapsulado avanzado, que determina el rendimiento, tamaño, fiabilidad y coste de los chips, crecerá hasta alcanzar unos 80 mil millones de dólares en 2028 gracias a la inteligencia artificial (IA), el Internet de las Cosas (IoT) y el 5G, aunque dominado por gigantes como TSMC, Amkor y ASE. Los altos costes y la escasez de personal cualificado limitan el acceso de pequeñas empresas.

En tal sentido, el Fab-Lab será la primera instalación del país capaz de desarrollar y fabricar prototipos con tecnologías RDL Fan-out, 2.5D y 3D para chips de IA, centros de datos, automoción y dispositivos electrónicos de nueva generación.

El presidente del Comité Popular municipal, Luong Nguyen Minh Triet, destacó que VSAP LAB será un modelo “lab-fab” ejemplar, integrando investigación, pruebas, producción y formación, y actuará como núcleo de un clúster de innovación en semiconductores. La ciudad garantiza apoyo en infraestructura, mecanismos y recursos humanos para su ejecución puntual.

Mientras tanto, el Ministerio de Ciencia y Tecnología acompañará a Da Nang en el diseño de incentivos, conexión con programas internacionales y acceso a fondos de inversión y proyectos científicos.

En capital humano, la ciudad prevé que para 2030 la economía digital represente entre el 35 y el 40 % del Producto Interno Bruto regional (GRDP), con al menos cinco mil profesionales en semiconductores: mil 500 ingenieros de diseño y tres mil 500 de encapsulado y pruebas.

Las universidades formarán en diseño, verificación, física y arquitectura de chips, impulsando la cooperación internacional y la creación de bases de datos compartidas.

La Universidad Vietnam–Corea del Sur de Tecnología de la Información y la Comunicación dispone de 20 diseños de Synopsys-grupo de primera categoría en el mundo de semiconductores- y este curso acoge a 60 estudiantes de ingeniería en microcircuitos, con previsión de alcanzar de 600 a mil en 2028. La ciudad destina unos 35 millones de dólares en apoyos para expertos, científicos y estudiantes.

Expertos como Phil Hoang (TreSemi, EE.UU.) y Le Hoang Phuc (DSAC) consideran que Da Nang avanza en la dirección correcta al conectar Estado, empresas, universidades y especialistas para formar y fabricar chips competitivos a nivel global, contando actualmente con unas 10 empresas de diseño de microcircuitos y 550 ingenieros./.