Da Nang inaugura dos nuevas rutas internacionales y refuerza su conectividad regional

Líderes y delegados de la ciudad de Da Nang en la ceremonia de inauguración de dos nuevas rutas aéreas internacionales desde Manila y Bali a Da Nang. Foto: VNA

La ciudad centrovietnamita de Da Nang celebró la apertura de dos nuevas rutas aéreas internacionales desde Manila (Filipinas) y Bali (Indonesia), lo que supone un paso importante en la ampliación de su conectividad en el sudeste asiático.



El 20 de marzo se celebró una ceremonia en el Aeropuerto Internacional de Da Nang para conmemorar los vuelos inaugurales operados por AirAsia.



A las 15:20 horas, el vuelo Z2824 de AirAsia Filipinas, procedente del Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino, aterrizó en Da Nang con 180 pasajeros. La ruta Manila–Da Nang contará con cuatro frecuencias semanales, los lunes, miércoles, viernes y domingos, y será operada con aviones Airbus A320.



Más tarde ese mismo día, a las 17:55, llegó el vuelo QZ480 de AirAsia Indonesia, procedente del Aeropuerto Internacional Ngurah Rai, con otros 180 pasajeros a bordo. Este hito marca la primera conexión aérea directa entre Bali y Da Nang, también con cuatro vuelos semanales en el mismo horario, operados con aeronaves Airbus A320.



El acto de bienvenida, celebrado en la Terminal T2, contó con la participación de representantes del Comité Popular municipal, la Embajada de Indonesia en Vietnam, organismos pertinentes y la aerolínea. Las actividades incluyeron un saludo ceremonial con agua, presentaciones culturales y la entrega de flores y recuerdos a los pasajeros.

Durante el evento, la vicepresidenta del Comité Popular municipal, Nguyen Thi Anh Thi, destacó que la apertura de las rutas Manila–Da Nang y Bali–Da Nang desempeña un papel clave en la expansión de la red aérea de la ciudad, contribuyendo al crecimiento del turismo, la promoción comercial y el intercambio cultural. Se espera que estas nuevas conexiones reduzcan los tiempos de viaje y faciliten el acceso a mercados regionales estratégicos.



Según Jane Runkat, ministra consejera de la Embajada de Indonesia en Vietnam, la demanda de viajes entre Vietnam e Indonesia ha crecido significativamente, con más de 300.000 movimientos de pasajeros registrados en 2025 y un comercio bilateral que alcanzó los 17.200 millones de dólares. Se prevé que la nueva ruta directa Bali–Da Nang impulse aún más la cooperación en diversos sectores.



Se espera que la puesta en marcha de estas rutas refuerce la posición de Da Nang como un destino atractivo en la región, al tiempo que abre nuevas oportunidades para atraer a más visitantes internacionales en los próximos años./.