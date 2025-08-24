Da Nang impulsa la transformación digital de sus mercados tradicionales

Da Nang, Vietnam (VNA) - El vertiginoso avance tecnológico y la creciente preferencia por las compras en línea representan tanto desafíos como oportunidades de renovación para los mercados tradicionales. En este contexto, el programa de Transformación Digital de la ciudad central vietnamita de Da Nang está brindando apoyo a los pequeños comerciantes para integrarse al comercio electrónico.

En el mercado Dong Da, en Da Nang. (Fuente: VNA)

Con su capacidad de ampliar mercados, optimizar costos y mejorar la experiencia del cliente, el comercio electrónico es una opción en auge para muchos comerciantes en Da Nang ante la reducción de compradores en los mercados.

El Departamento de Industria y Comercio de la urbe, en coordinación con la Asociación de Comercio Electrónico de Vietnam, organizó capacitaciones para más de 100 comerciantes de los mercados principales como Con, Han, Dong Da y Hoa Cuong. Las sesiones enseñaron a utilizar livestream en Facebook y TikTok, crear videos promocionales y aplicar pagos digitales.

Según la Asociación, las ventas en los mercados tradicionales han caído más del 40 %, especialmente en los rubros de ropa y alimentos secos, lo que convierte a la digitalización en una necesidad urgente.

Vo Van Khanh, representante regional de dicha Asociación, destacó que los pequeños comerciantes necesitan mayor apoyo para adoptar métodos modernos de negocio.

En cumplimiento del plan nacional de impulso a la aplicación de tecnologías de la información y la transformación digital en la promoción comercial 2021-2030, Da Nang fomenta el comercio electrónico en mercados tradicionales, vinculado al pago electrónico.

La plataforma danangtrade.com.vn ya cuenta con cerca de 1.950 empresas registradas y más de mil 700 productos o servicios disponibles. El modelo "Mercado 4.0", que utiliza pagos mediante códigos QR, se ha extendido a más de 15 mil comerciantes.

Nguyen Van Ha, subdirector del mercado de Lien Chieu, informó que alrededor del 90% de los vendedores aceptan pagos electrónicos y que los mercados ofrecen wifi gratuito para facilitar las ventas en línea.

Mientras tanto, Huynh Xuan Son, subdirector del Departamento municipal de Industria y Comercio, destacó que Da Nang, centro económico del Centro y la Altiplanicie Occidental con más de tres millones de habitantes, está acelerando la digitalización para conectar de manera más eficaz a productores, minoristas y consumidores.

El impulso a los mercados digitales y la incorporación de pequeños comerciantes al comercio electrónico multicanal no solo moderniza la actividad comercial, sino que también contribuye a cerrar la brecha entre la economía tradicional y la digital./.



