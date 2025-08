Da Nang impulsa la transformación digital con IA y blockchain

Da Nang, Vietnam (VNA) La ciudad vietnamita de Da Nang continúa promoviendo la aplicación de la tecnología, la transformación digital en la administración pública y el desarrollo económico digital.



Zona de Alta Tecnologia de Da Nang. Foto: Thanh Hoa/VNP



Desde la entrada en vigor el 1 de julio del modelo de gobierno local de dos niveles, Da Nang ha impulsado la aplicación de tecnologías, especialmente la inteligencia artificial (IA) y blockchain, en el proceso de manejo de procedimientos administrativos para personas y empresas.



La ciudad se centra además en la implementación de la Resolución 57-NQ/TW del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam sobre avances en ciencia, tecnología, innovación y transformación digital nacional.



De zona experimental a ciudad pionera en gobernanza digital



Da Nang es una localidad dinámica en el uso de la tecnología a la administración pública. La aplicación de la IA o blockchain ya no es un concepto lejano, sino una herramienta poderosa que genera cambios revolucionarios y mejora la eficiencia operativa del aparato estatal en la urbe.



En la gestión administrativa, la IA ayuda a optimizar procesos, acortar el tiempo de manejo de procedimientos, minimizar el papeleo y brindar más comodidad a las personas y las empresas.



La tecnología de IA también ayuda a mejorar la calidad de los servicios públicos, brindando información precisa y oportuna, apoyando a los funcionarios a tomar decisiones basadas en datos, hacia la transparencia y la equidad; entre otros aspectos.



El Primer Ministro emitió la Decisión No. 1236/QD-TTg que aprueba la Estrategia Nacional sobre la aplicación y el desarrollo de la tecnología blockchain hasta 2025, con una visión hacia 2030. Esta es una base legal importante, que allana el camino para que localidades como Da Nang construyan su propio ecosistema blockchain, con el objetivo de desarrollar nuevas áreas como activos digitales y gestión de tierras con uso de tecnología blockchain.



Nguyen Hoai Tuong, director del Centro de Big Data e IA en Da Nang, afirmó que la aplicación de blockchain no solo ayuda a mejorar la transparencia y la seguridad en la gestión de datos, sino que también abre un nuevo enfoque en la operación de los servicios públicos.



Sin embargo, para que esto sea una realidad, la metrópolis necesita implementar modelos experimentales específicos. Un enfoque eficaz es aplicar el modelo sandbox (experimentación controlada).



Da Nang ha logrado muchos resultados importantes, sobre todo el desarrollo de una moderna infraestructura de tecnología de la información, creando así condiciones favorables para la construcción de un gobierno digital y la modernización de los servicios públicos.



En comparación con otras localidades, la ciudad de Da Nang cuenta con una infraestructura de tecnologías de la información bastante sincronizada. Por lo tanto, al aplicar IA o blockchain a sistemas de servicios públicos como la gestión urbana, la infraestructura, el terreno y la población, se logrará una eficiencia excepcional.



Le Son Phong, subdirector del Departamento de Ciencia y Tecnología municipal, afirmó que la transformación digital no es solo una tendencia, sino también una fuerza impulsora para promover el crecimiento económico, modernizar el gobierno y mejorar la calidad de vida de las personas.



La tasa de procesamiento de registros en línea de la ciudad ha alcanzado casi el 60%; mientras alrededor del 50% de los adultos tienen cuentas de ciudadanos digitales, junto con el fuerte desarrollo del Centro de Operaciones Inteligentes (IOC), lo que ha ayudado a Da Nang a operar el gobierno de manera efectiva en una plataforma de datos digitales.



Desarrollar la economía digital y el comercio electrónico



La industria de la tecnología de la información continúa afirmándose como uno de los cinco sectores económicos clave de la ciudad de Da Nang, con un ingreso de mil 596 millones de dólares en 2024.



Ho Quang Buu, vicepresidente del Comité Popular de la ciudad, afirmó que, en 2023, la economía digital municipal aportó el 20,96 % del Producto Interno Bruto Regional (PIBR) (el promedio nacional es del 16,5 %); y en 2024, representó el 22 %.



La ciudad aspira a que la economía digital represente al menos entre el 35 - 40 % del PIBR para 2030 (la Resolución n.º 57-NQ/TW establece el 30 %).



Da Nang desarrolla una economía digital basada en la ciencia, la tecnología y la innovación, promoviendo así el desarrollo sostenible. Las empresas locales de tecnología digital están creciendo con fuerza, dominando gradualmente la tecnología, desarrollando productos y aplicaciones de la categoría "Hecho en Da Nang".



Al implementar la Resolución No. 57-NQ/TW, la ciudad de Da Nang establece 51 objetivos. Una de estas metas es que para 2050 la escala de la economía digital alcanzará al menos el 60% del PIBR y al menos tres empresas de tecnología digital se encontrarán a la par de los países avanzados, a fin de convertirse en uno de los centros industriales de innovación y tecnología digital de Vietnam y el Sudeste Asiático./.