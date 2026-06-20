Da Nang busca ampliar vínculos con localidades y empresas alemanas

Da Nang, Vietnam (VNA)- El vicepresidente del Parlamento Federal de Alemania (Bundestag), Bodo Ramelow, sostuvo hoy una reunión con el presidente del Comité Popular de la ciudad centrovietnamita de Da Nang, Nguyen Manh Hung, y representantes de distintos departamentos y organismos locales para intercambiar opiniones sobre las perspectivas de cooperación socioeconómica con localidades alemanas.

El vicepresidente del Parlamento Federal de Alemania (Bundestag), Bodo Ramelow (izquierda), recibe un obsequio del presidente del Comité Popular de Da Nang, Nguyen Manh Hung. (Foto: VNA)

Durante el encuentro, Manh Hung expresó su deseo de que el dirigente visitante continúe respaldando el fortalecimiento de los vínculos entre Da Nang y las localidades de Alemania, especialmente con el estado de Turingia y la ciudad de Chemnitz.

Asimismo, destacó el interés de Da Nang en ampliar la cooperación en la formación de recursos humanos, aprovechando los programas de intercambio y conectividad que se desarrollan desde 2023 entre el estado de Turingia, la Escuela Técnica Superior de Industria Alimentaria de Da Nang y la Universidad de Tecnología Médica y Farmacéutica de la urbe.

La ciudad también incentiva el establecimiento y la expansión de centros de enseñanza de idioma alemán de alta calidad, creando condiciones para que los estudiantes y trabajadores adquieran las competencias necesarias para cursar estudios o desarrollar una carrera profesional en Alemania, subrayó.

Dijo que Da Nang aspira a seguir suscribiendo acuerdos de cooperación en los ámbitos laboral y de formación profesional con localidades e instituciones alemanas. Al mismo tiempo, solicitó apoyo para establecer vínculos con empresas de Alemania interesadas en invertir en sectores estratégicos para la ciudad, como la alta tecnología, la industria de semiconductores y circuitos integrados, las energías renovables, la economía verde y la transformación digital.

Por su parte, Bodo Ramelow valoró el desarrollo de Da Nang y destacó que la ciudad posee una posición estratégica para el comercio y los intercambios internacionales gracias a las ventajas que ofrecen su puerto marítimo y sus aeropuertos internacionales.

En relación con la construcción del Centro Financiero Internacional de Da Nang, consideró que la ciudad de Fráncfort podría convertirse en un socio idóneo y expresó su disposición a respaldar los esfuerzos de conexión y cooperación entre ambas partes. Asimismo, informó que la Cámara de Industria y Comercio Alemana en Vietnam está dispuesta para apoyar las actividades de colaboración empresarial entre ambos países.

En el ámbito de la educación y la formación, evaluó que el sistema de formación profesional de Da Nang cuenta con amplias perspectivas de cooperación con instituciones educativas y empresas alemanas. En este sentido, sugirió que ambas partes desarrollen programas conjuntos que permitan a los estudiantes obtener títulos reconocidos tanto en Vietnam como en Alemania, ampliando así sus oportunidades de empleo y movilidad profesional.