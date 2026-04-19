Da Nang atrae visitantes con vibrante programación de festivales de playa y eventos culturales

La playa de Da Nang atrae a un gran número de visitantes. Foto: VNA

La ciudad costera vietnamita de Da Nang ha puesto en marcha una amplia programación de actividades culturales y turísticas para inaugurar oficialmente su temporada de verano, apostando por un ambiente dinámico y diverso basado en la preservación y promoción de los valores tradicionales.

Desde mediados de abril, la ciudad ha desarrollando una serie de programas culturales y artísticos en distintos espacios públicos. Entre los eventos más destacados figuran las exposiciones “Sac mau Dat Quang” (Colores de la tierra Quang), abierta del 15 de abril al 5 de mayo en el Museo de Bellas Artes de Da Nang, y “Giao diem Viet Nam” (Intersección de Vietnam), disponible del 17 de abril al 17 de mayo en el Museo de Da Nang. Ambas muestras ofrecen una mirada multidimensional a la cultura, la sociedad y la vida contemporánea.

El Festival Ao Dai, dedicado a la tradicional túnica vietnamita, se celebrará del 23 al 26 de abril en el Parque APEC, las calles peatonales y la zona del río Han. El evento incluirá desfiles, espectáculos e intercambios culturales, contribuyendo a la promoción de la identidad tradicional en la vida moderna.



Asimismo, se llevarán a cabo diversos festivales de carácter local que reforzarán la vitalidad y el atractivo turístico del destino.



Uno de los momentos más esperados será el lanzamiento de la Temporada Turística de Playas de Da Nang 2026, prevista del 25 de abril al 3 de mayo en el Parque Bien Dong, la península de Son Tra y las principales playas de la ciudad. El programa contempla actividades como festivales de cometas, presentaciones musicales, espacios gastronómicos, demostraciones de deportes acuáticos e iniciativas comunitarias orientadas a la protección del medio marino.



Destaca también la competición de natación en aguas abiertas, programada para el 27 de abril, que reunirá a numerosos atletas y visitantes, consolidándose como uno de los principales eventos deportivos de la temporada.



De forma paralela, se organizarán actividades culturales y patrimoniales en zonas cercanas, entre ellas el Festival de Veneración de la Golondrina en Cu Lao Cham, el 555.º aniversario de Ngu Xa Tra Kieu, el festival “Colores del patrimonio Cham” en el Santuario de My Son, el Festival Ancestral de Escultura en Piedra en la aldea de Non Nuoc y la feria del mercado rural de Tra Linh.



La oferta se completa con nuevos productos turísticos y de entretenimiento, como el Ba Na Sun Fest en Sun World Ba Na Hills y espectáculos con animales en el Parque de Aguas Termales Nui Than Tai.



Con esta amplia y coordinada programación, la ciudad espera ofrecer experiencias atractivas para los visitantes, impulsando la llegada de turistas nacionales e internacionales y dinamizando el sector durante la temporada alta de verano de 2026.



En el primer trimestre de 2026, Da Nang recibió alrededor de 4,2 millones de visitantes con pernoctación, lo que representa un aumento interanual del 15,3%. De ellos, 2,3 millones fueron visitantes internacionales, mientras que los turistas nacionales superaron los 1,8 millones.



La ciudad se ha fijado el objetivo de atender a más de 19 millones de visitantes en sus establecimientos de alojamiento en 2026, con ingresos turísticos totales estimados en aproximadamente 2,7 mil millones de dólares./.