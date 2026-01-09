Da Nang apunta a recibir casi 93.000 visitantes del sector MICE en 2026

Da Nang, Vietnam (VNA) – La central ciudad de Da Nang intensificará sus esfuerzos en 2026 para promover el turismo MICE (reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones) a través de un renovado programa de promoción, con el objetivo de consolidarse como un destino MICE líder, profesional y atractivo tanto en Vietnam como en la región.

La ciudad antigua de Hoi An es una popular atracción turística. (Foto: VNA)

El Programa de Promoción del Turismo MICE de Da Nang 2026 se lleva a cabo desde el 1 de enero hasta finales de año. A través de esta iniciativa, la ciudad espera recibir y apoyar a casi 93.000 visitantes del sector MICE, lo que representa un aumento de aproximadamente el 12 % en comparación con 2025.

Un aspecto clave de este programa es la ampliación de los criterios de elegibilidad para atraer mejor la demanda del mercado, especialmente el internacional. Los grupos nacionales de MICE con al menos 70 participantes, así como los internacionales con 30 o más miembros, podrán acceder a las ayudas disponibles.

Por primera vez, Da Nang implementará mecanismos mejorados de reconocimiento y agradecimiento para las empresas MICE más destacadas, ofreciendo beneficios promocionales concretos. Entre ellos se incluyen la inclusión de los nombres y logotipos de las empresas en la plataforma de información turística MICE de la ciudad, publicaciones promocionales gratuitas durante seis a doce meses y tarifas preferenciales para participar en actividades de promoción turística tanto a nivel nacional como internacional.

El programa también hará especial énfasis en los visitantes recurrentes. Los grupos MICE que regresen a Da Nang por segunda vez o más serán reconocidos como "Socios Leales MICE" y recibirán incentivos adicionales, como precios preferenciales y cupones para disfrutar de los nuevos productos y servicios turísticos.

Además del apoyo directo a los grupos MICE, el Departamento Municipal de Cultura, Deportes y Turismo está fomentando la cooperación con las empresas turísticas para fortalecer la marca MICE de Da Nang.

Se están llevando a cabo esfuerzos conjuntos para desarrollar un marco de estándares MICE con el fin de estandarizar la calidad del servicio en la organización de eventos. La ciudad también está promoviendo el desarrollo de ofertas especializadas para el sector, como conferencias combinadas con estancias en complejos turísticos, programas de team building, experiencias culturales y gastronómicas, así como recorridos patrimoniales por el centro de Vietnam.

A principios de enero de 2026, el mercado MICE de Da Nang ya mostraba señales positivas, con numerosos grupos internacionales eligiendo la ciudad para conferencias, programas de incentivos y viajes de ocio combinados, incluidas delegaciones de empresas con sede en Singapur.

Con el objetivo general de recibir 19,1 millones de visitantes que pernoctan y generar casi 2,7 mil millones de dólares en ingresos por turismo en 2026, Da Nang está trabajando para acelerar proyectos clave de desarrollo y diversificar su oferta turística. Se espera que estos avances iniciales impulsen con fuerza el crecimiento del turismo MICE durante todo el año, consolidando aún más el atractivo de la ciudad para corporaciones y organizaciones internacionales./.