Da Nang acoge conferencia internacional sobre el Mar del Este

Da Nang, Vietnam (VNA) La XVII Conferencia Internacional sobre el Mar del Este, con el tema “Unidad en incertidumbres”, coorganizada por la Academia Diplomática de Vietnam (ADV), se inauguró hoy en la ciudad de Da Nang.

Delegados en el evento. (Fuente: VNA)





Al intervenir en el simposio, Nguyen Hung Son, director de la ADV, dependencia del Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam, informó que la conferencia, tras 16 años de su organización, se ha convertido en un espacio para promover el crecimiento y la conexión, y fortalecer la paz, la estabilidad y la prosperidad en el Mar del Este y en el espacio marítimo a nivel regional y mundial.



En el mundo actual, marcado por cambios constantes, fluctuaciones rápidas e incertidumbre, se necesita un mayor diálogo para mejorar la comprensión, generar confianza, reducir riesgos y eliminar la ambigüedad derivada de errores de cálculo o malentendidos, reiteró.



El diálogo contribuye a consolidar la comprensión común de las “reglas del juego” y los códigos de conducta, conectando así a países y comunidades de la región y del orbe, remarcó.



Por su parte, el viceministro de Relaciones Exteriores Nguyen Manh Cuong reconoció la pertinencia del tema del seminario, lo que refleja la realidad de los tiempos, al tiempo que expresa aspiraciones comunes.

El mundo actual es más frágil que nunca, con desafíos globales como conflictos y guerras, y la región de Asia-Pacífico, la más dinámica del mundo, no puede escapar a la incertidumbre, mientras el Mar del Este se considera un espejo que refleja las fluctuaciones regionales y globales, compartió.



En medio de la incertidumbre, aún existen muchas oportunidades para que los países reafirmen los factores que promueven la cohesión, como el diálogo, la cooperación y el cumplimiento del derecho internacional, comentó. Puntualizó además que Vietnam siempre es coherente con su política exterior de independencia, autodeterminación, paz, cooperación y desarrollo.



El país indochino subraya la importancia de mantener la paz y la estabilidad regional y defiende el papel central del derecho internacional, especialmente la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982, detalló.



Además, aseguró, está comprometido con la resolución pacífica de las disputas, el fomento de la confianza y la gestión responsable de las diferencias; y está dispuesto a cooperar con todos sus socios para garantizar la paz, la estabilidad y la prosperidad en los mares comunes.



Vietnam se enorgullece de ser uno de los primeros 60 países en ratificar y aprobar el Convenio sobre la Diversidad Biológica Marina de las Zonas Situadas Fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ), demostrando así su compromiso permanente con el derecho internacional y el multilateralismo, dijo.



Mientras tanto, Seema Malhotra, viceministra para el Indo-Pacífico del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth de Reino Unido y viceministra de Educación de ese país, valoró que el Mar del Este juega un papel importante en el comercio marítimo, los medios de subsistencia y la prosperidad de la región, y que los recientes incidentes peligrosos en esas aguas han generado profunda preocupación por el riesgo de una escalada.



Reino Unido se opone a cualquier acción agresiva o que menoscabe el derecho internacional y enfatiza que los asuntos marítimas del Mar del Este deben resolverse pacíficamente, de conformidad con la Convención UNCLOS, argumentó. Agregó que Londres respeta y valora el papel central de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en el mantenimiento de la estabilidad en la región y continúa apoyando la Perspectiva del bloque sudesteasiático sobre el Indo-Pacífico y su Visión Marítima; de igual manera, respalda el proceso de negociación del Código de Conducta en el Mar del Este (COC) que respete el derecho internacional y los intereses legítimos de todas las partes.



La nación europea seguirá demostrando su compromiso con la paz y la estabilidad en la región y en el Mar del Este, manteniendo así su presencia naval y reforzando la cooperación con sus socios regionales, manifestó.



También aplaudió la elevación de las relaciones entre Reino Unido y Vietnam al nivel de asociación estratégica integral, lo que abrirá nuevas oportunidades de cooperación, incluida la colaboración en materia de seguridad marítima, reafirmando el compromiso a largo plazo de Londres con una región del Indo-Pacífico libre y abierta.



La conferencia, que se prolongará hasta mañana, se centra en debates sobre la situación en el Mar del Este, la estrategia y la competencia de las grandes potencias, las tendencias de desarrollo de la tecnología marina, el papel de liderazgo de la ASEAN y la importancia de la Convención UNCLOS para la estabilidad marítima./.