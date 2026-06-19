Cumbre ASEAN-Rusia en Kazán abre un nuevo ciclo de cooperación, según canciller vietnamita

Hanoi (VNA) - La Cumbre Conmemorativa ASEAN-Rusia, celebrada en Kazán los días 17 y 18 de junio, concluyó con resultados calificados de "muy positivos e integrales" por el ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung.

El ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung (Fuente: La Cancillería de Vietnam)

En una entrevista de prensa tras la visita del primer ministro Le Minh Hung a Rusia, Hoai Trung destacó la particular importancia de esta visita, la primera misión oficial de un alto dirigente vietnamita a Rusia desde el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam y el establecimiento del nuevo liderazgo del país.

Según el canciller, la Cumbre reafirmó, ante todo, la importancia estratégica y la vitalidad de la asociación ASEAN-Rusia en un contexto internacional marcado por profundos cambios. La presencia de la mayoría de los líderes de la ASEAN, así como del presidente ruso, Vladimir Putin, demostró la importancia que ambas partes otorgan a esta relación, considerada un canal crucial para el diálogo, la cooperación y el fortalecimiento de la confianza estratégica.

El canciller también resaltó los avances logrados en la definición de un nuevo marco de cooperación para el próximo período. La Declaración de Kazán 2026 y el Plan de Acción ASEAN-Rusia 2026-2030 establecen las directrices estratégicas y las prioridades de cooperación para los próximos años. Entre los principales avances destaca la adopción de una Declaración Conjunta sobre Cooperación Energética, que convierte a la energía en un nuevo pilar de la asociación entre ambas partes.

La Cumbre también incluyó una sesión inicial de debates dedicada a la integración euroasiática. Los líderes intercambiaron puntos de vista sobre la creación de un espacio de cooperación más amplio que vincule el Sudeste Asiático y Eurasia, particularmente en los ámbitos de la energía, el transporte, la logística, los recursos minerales, la ciencia y la tecnología. Se analizaron diversas iniciativas para fortalecer las sinergias entre la ASEAN, la Unión Económica Euroasiática, la Organización de Cooperación de Shanghái y los países de Asia Central.

El ministro destacó la activa contribución de la delegación vietnamita a la cumbre. En su intervención, el primer ministro Le Minh Hung ratificó el compromiso de Vietnam con el diálogo, la cooperación, la solución pacífica de controversias y el respeto al derecho internacional. Estos principios, afirmó, deben seguir constituyendo la base de las relaciones entre los Estados.

El premier también presentó varias propuestas destinadas a concretar y hacer más efectiva la cooperación ASEAN-Rusia. Estas incluyen el fortalecimiento de la cooperación energética, el establecimiento de mecanismos de diálogo entre empresas de la ASEAN y la Unión Económica Euroasiática, el desarrollo de corredores de transporte multimodal y la facilitación del comercio. Vietnam también anunció que será la sede de la Cumbre de Jóvenes Diplomáticos ASEAN-Rusia en 2027.

En el marco de la Cumbre, la reunión entre Le Minh Hung y el presidente Vladimir Putin fue uno de los momentos más destacados. Según el ministro de Relaciones Exteriores, esta reunión da continuidad a los intercambios de alto nivel iniciados desde la visita oficial del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, a Rusia en mayo de 2025.

Ambos líderes reafirmaron su compromiso de consolidar la Asociación Estratégica Integral Vietnam-Rusia e identificaron seis áreas prioritarias de cooperación: el mantenimiento de la confianza política, el fortalecimiento de la cooperación en defensa y seguridad, el desarrollo de los sectores de energía, petróleo, gas y energía nuclear civil, la intensificación de los intercambios económicos y comerciales, la cooperación en infraestructura y transporte, y el desarrollo de alianzas en ciencia, tecnología, educación y capacitación.

Al enfatizar especialmente los avances logrados en el sector energético, el canciller afianzó que la firma del acuerdo para la construcción de la central nuclear Ninh Thuan 1 es un proyecto histórico destinado a convertirse en un nuevo símbolo de cooperación bilateral.

Para Le Hoai Trung, los resultados obtenidos en Kazán demuestran el compromiso compartido de ambos países de elevar su relación a un nivel superior y convertir los objetivos políticos en proyectos concretos.

Mostró su convicción de que la estrecha cooperación entre ministerios, gobiernos locales y el sector empresarial permitirá la plena implementación de los acuerdos alcanzados, beneficiando a la población y a las empresas de ambos países, al tiempo que contribuirá a la paz, la estabilidad y el desarrollo en la región y en el mundo./.